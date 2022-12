BOURGOIN, Raymond



Au Centre d'hébergement de l'hôpital Chauveau, le 21 novembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé, monsieur Raymond Bourgoin, fils de feu madame Marie-Ange Roussel et de feu monsieur Michel Bourgoin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, sa fille Hélène (Harold Côté), son petit-fils Maxime Poiré, ses beaux-petits-fils : Charles-Emanuel Coté et Louis-Pascal Coté, ainsi que neveux, nièces et de nombreux amis. Tout d'abord, la famille tient à remercier spécialement le personnel attentionné des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement et leurs bons soins ainsi que le personnel du Manoir Duberger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8 ou en visitant le site web au www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.