DIONNE, Sr Cécile



À la maison provinciale des Soeurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 27 novembre 2022, à l'âge de 95 ans et 11 mois, dont 68 ans et 3 mois de vie religieuse est décédée Sr Cécile Dionne, r.e.j., en religion, sœur Anne-de-Jésus. Originaire de Saint-Antonin, elle était la fille de feu M. Ernest Dionne et de feu Mme Régina Lajoie.Sœur Cécile Dionne sera exposée à lale dimanche 4 décembre, de 18 h à 20 h et le lundi 5 décembre à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Elle était la soeur de feu Simone, feu Roger, feu Rita (feu Gérard Castonguay), feu Maurice (feu Rose Dolbec), feu Richard (Cécile Bélanger), feu Raymond (Jacqueline Fontaine), Fernande (Raymond Dumont), feu Marie-Paule (feu Gérard Marquis), feu Réal (Yolande Massé), feu Robert (Adrienne Gauthier), Nicole (feu Jean-Claude Turcotte). Elle laisse dans le deuil les membres des familles Dionne et Lajoie, ainsi que les membres de sa famille religieuse. Les services professionnels ont été confiés à la