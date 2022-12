Choristes, de père en fils

Le spectacle Les Choristes, Michel Olivier Girard l’a joué des dizaines de fois. Mais cette année, l’expérience sera bien différente puisqu’il partagera la scène avec son fils Rafaël pour la toute première fois. Et à quelques semaines des premières représentations, un constat devient évident. « C’est certain que je vais pleurer », annonce le comédien en riant.

Rencontrés ensemble dans un café du nord de la ville, Michel Olivier Girard et son fils Rafaël, 10 ans, ne laissent aucun doute planer : la complicité qui les unit est aussi évidente qu’attendrissante. Bref, on sait pertinemment que le père ne bluffe pas lorsqu’il devient émotif en évoquant leur première représentation sur scène, prévue pour le 28 décembre.

« Si on est ensemble pour le salut, c’est certain que je vais pleurer. Aucun doute là-dessus. De vivre ses premiers applaudissements, main dans la main avec lui... juste à y penser, je suis ému », confie Michel Olivier Girard.

Le comédien reprendra donc son rôle du professeur Langlois, personnage qu’il a défendu à Québec, il y a trois ans. Son fils Rafaël, quant à lui, prêtera ses traits au jeune Caron, un des garçons de l’internat pour jeunes en difficulté où est campée l’intrigue, évidemment, empruntée au film français Les Choristes, succès international de 2004. La mise en scène, toujours assurée par Serge Denoncourt, sera revue et rafraîchie pour cette nouvelle série de représentations.

Habitué à la scène

Si Rafaël Girard en est à son tout premier rôle, la scène, elle, ne lui est pas étrangère. Membre des Petits Chanteurs du Mont-Royal, il a déjà foulé différentes planches pour messes et concerts, dont celles de la Maison symphonique de Montréal, plus tôt cette année. Il sera d’ailleurs de la messe de minuit, à l’oratoire Saint-Joseph.

N’empêche, la présence de son père à ses côtés représente un « grand réconfort » non négligeable pour cette première expérience dramatique.

« Je suis beaucoup moins nerveux parce que je sais qu’il va être là. Ça fait vraiment une grosse différence. Et comme mon père a déjà fait le spectacle, il peut m’aider à mieux me préparer ou répondre à mes questions », atteste le garçon.

Rafaël Girard ne cache pas non plus ses ambitions de suivre les traces de son père, lorgnant lui-même le métier de comédien.

« Je vois mon père travailler et je me vois faire la même chose plus tard. Je pense que j’aurais beaucoup de plaisir », confie-t-il.

L’aventure Acolytes

En marge de sa carrière de comédien. Michel Olivier Girard s’est lancé l’an dernier dans une toute nouvelle industrie en commercialisant sa toute première gamme de spiritueux, Acolytes. Cette ligne s’est d’ailleurs bonifiée, le mois dernier d’un nouveau produit avec l’arrivée sur les tablettes d’une crème au rhum aromatisée à... la racinette. Un clin d’œil évident à la boisson gazeuse de prédilection de la chaîne A&W, dont il est le porte-parole depuis désormais 15 ans.

« Ce n’est pas un simple truc passager ; je me lance complètement dans ce projet. Je l’ai créé pour durer », assure-t-il.

Le spectacle Les Choristes sera présenté au Monument National de Montréal à compter du 28 décembre.