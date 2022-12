Coupe du monde: l'Allemagne subit l'élimination en phase de groupe

Pour une deuxième édition consécutive de la Coupe du monde de soccer, l’Allemagne, autrefois considérée comme un incontournable du carré d’as, a subi l’élimination avant les huitièmes de finale, jeudi au Qatar.

• À lire aussi: Qatar 2022: le Canada conclut sa Coupe du monde avec une défaite de 2-1 face au Maroc

• À lire aussi: Coupe du monde : pas une seule minute de jeu pour Samuel Piette

• À lire aussi: Un résultat très coûteux pour la Belgique

En raison de la victoire surprise du Japon, la Mannschaft n’avait d’autre choix que de pulvériser le Costa Rica pour dépasser l’Espagne en vertu de la différence de buts, au deuxième rang du groupe E. Ainsi, sa victoire de 4 à 2 ne lui a pas permis de s’extirper de la phase de groupes.

Rappelons que l’Allemagne n’avait soutiré qu’un point lors de ses deux premiers duels de la compétition. On peut donc se tourner vers la défaite de la troupe de Hansi Flick en tout début de tournoi, face au Japon, pour expliquer cette élimination hâtive, ou encore penser à son match nul face à la «Furia Roja».

«Notre chute n’est pas survenue aujourd’hui [jeudi], mais en 20 minutes face au Japon, a analysé le pilote allemand après le duel. Nous aurions pu battre l’Espagne en étant plus incisifs. Peu importe, la déception est immense.»

AFP

Des rebondissements à la tonne

L’identité des deux nations qui allaient obtenir leur billet pour les huitièmes de finale a changé à plusieurs reprises au cours de la journée. Les Allemands n’ont pas aidé leur cause en laissant le Costa Rica prendre les devants grâce à la réussite de Yeltsin Tejeda, à la 58e minute, et au but contre son camp du gardien Manuel Neuer à la 70e.

Les champions de la Coupe du monde de 2014 ont repris le contrôle avant la conclusion du duel, par l’entremise de Kai Havertz (73e minute et 85e minute) et Niclas Fullkrug (89e minute). Mais c’était trop peu, trop tard pour l’Allemagne, qui devait espérer un match nul entre le Japon et l’Espagne dans l’autre duel du jour.

AFP

«Je ne suis pas sans mot, a enchaîné Flick, dont la démission est demandée par les partisans allemands. J’étais déçu et fâché de la tenue de l’équipe en première demie. Nous avons invité l’adversaire dans la rencontre par nos erreurs et notre laisser-aller. Peu importe, nous avons gagné.»

Préalablement, Serge Gnabry avait ouvert la marque d’une tête décroisée à la 10e minute.

C’est seulement la quatrième fois que l’Allemagne ne remporte pas deux duels à la Coupe du monde. C’est ainsi dire qu’en relève à Joachim Low, en poste de 2006 à 2021, Flick a mené les siens vers un des pires résultats de son histoire.

«Nous allons trouver des réponses rapidement, a répondu l’entraîneur-chef, lorsque questionné sur son avenir avec la Mannschaft. C’est difficile de répondre directement après avoir été éliminé.»