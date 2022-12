DUBÉ, Henri-Paul



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 4 novembre 2022, est décédé à l'âge de 78 ans et 7 mois M. Henri-Paul Dubé, conjoint de Mme Suzanne Bernier; fils de feu Mme Marie-Blanche Ouellet et de feu M. Jean Dubé. Natif de Saint- Cyprien, il demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lade 12 h à 15 h., suivie ultérieurement de l'inhumation au cimetière de Saint-Cyprien. Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée, Suzanne Bernier; ses enfants: Lison (Steve Lévesque), Simon (Isabelle Dubé); ses petits-enfants: Keaven, Éli, Mia; les enfants de sa conjointe: Stéphane (Meggie Beaulieu), Cathy (Serge Michaud), Michael (Émilie Pelletier) et ses petits-enfants: Marie May, William, Zack, Nathan. Il était le frère de: Marielle (feu Jean-Guy Roy), Germain (Ginette Delisle), feu Valois (Jacquetine Boilard), Aline (Gaby Lavoie), feu Philibert, feu Nicole (Laurent Montmagny), Laurier (Grazellia Robichaud), Fabienne (Damien Côté), Louiselle (Jean-Baptiste Sirois), Ghislaine, Raymond (Viola Roussel), Fabien (André Cayouette), feu Ghislain (Michelle Beaulieu), Jean-Noël (Sylvie Ouellet). Sont aussi attristés par son départ ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents des familles Dubé et Bernier ainsi que ses ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Centraide Bas-Saint-Laurent 101, rue Lavoie, bureau 10, Rimouski (Québec) G5L 5Y2. La direction des funérailles a été confiée à la