LATULIPPE, Jacques



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 20 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jacques Latulippe, fils de feu Georgette Boulianne et de feu Henri Latulippe. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Marco, Sophia, Marie-Josée Latulippe et Jean-Nicolas Audet; ses petits-enfants : Jean-François et Josée Léa Bouchard, Mégane et Alicia Audet; son frère Gilles et sa sœur Louise, ainsi que neveux, nièces, cousin(e)s, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 16 h à 18 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. La famille tient à remercier tous les infirmier(e)s et préposé(e)s du centre d'hébergement du Jardin du Haut St-Laurent, particulièrement Laurie, Manon, Katy pour les bons soins prodigués et pour leur accompagnement jusqu'au dernier moment.