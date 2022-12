PELLETIER, Arleen



Malgré une volonté inébranlable et une grande joie de vivre tout au long de son dur combat contre la maladie, à l'aube du 9 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, Arleen s'est envolée paisiblement après avoir reçu de très nombreux témoignages d'amour et d'affection. Elle laisse dans le deuil son mari Richard Ramsay, son père feu Jean Paul Pelletier et sa mère feu Loretta Lizotte. Outre son époux, elle laisse également dans le deuil les fils de ce dernier, Charles Frederic (Sandra Lafond) et Nicholas (Emilie Vohl); ses adorables princesses Zooey et Wendy, sans oublier le beau Samuel; sa sœur et ses frères, Marlène (Paul Gingras), Carl (Desneiges Gingras) et Clarence (Hélène Lacroix); ses nièces Vicky et Stéphanie sa filleule; son beau frère et sa belle sœur, Robert (Joanne Schryer), Suzanne (Michel) et leurs enfants Marie Pierre, Geneviève, Vincent et Géraldine. Arleen a été une adjointe juridique appréciée de ses patrons et de ses collègues de travail, une boule d'énergie au bureau qui en a marqué plusieurs. Arleen laisse aussi de nombreux ami(e)s, cousins et cousines avec qui elle a partagé de beaux moments de plaisir et de bonheur, de même que de merveilleux voisins. Le soutien indéfectible de sa jumelle de naissance Judy et l'affection de Jeannette durant sa dernière hospitalisation lui ont fait grand bien. Enfin, comment ne pas souligner et remercier sincèrement son infirmière pivot et son ange protectrice Sophie D'Auteuil, le Dr Jocelyn Roy, la Dre Jessica Fournier, le Dr Christophe Hamel et tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CRIC pour leur empathie, leur sollicitude et leur délicatesse à son égard durant son difficile parcours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société de recherche sur le cancer https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner/donner.La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 9 décembre à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".