PÉTRIN, Marcel



Entouré de l'Amour de sa famille, au CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), le 15 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé, à la suite d'une longue maladie, monsieur Marcel Pétrin, conjoint de madame Céline Tremblay. Il était le fils de feu madame Gemma Goulet et de feu monsieur Gérard Pétrin. Il était natif de Château-Richer. La famille vous accueillera, en présence du corps,à compter de 14h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement dans l'intimité de la famille. Monsieur Pétrin laisse dans le deuil sa conjointe madame Céline Tremblay; son fils Carl, les enfants de sa conjointe: Nancy Lefrançois (Yves Drouin), Annie Lefrançois (Eugène Collin); ses petits-enfants: Maxime, Vickie (Charles-Antoine Lavallée) et Maïna; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay; son neveu Samuel (Sabrina), sa cousine Louise Goulet; ses amis Camil Dubeau et Charlotte (Claude) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Il était le papa de feu Christine et le frère de feu Roland Pétrin. Un remerciement spécial au personnel du CLSC des Rivières et au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.