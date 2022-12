PLANTE, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Rita Plante, fille de feu Henri Plante et de feu Délima Dallaire. Elle demeurait à Saint-Philémon.La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Cécile (feu Roland Lapointe), Lucien, feu Léopold, Émilien (Louise Paquet), Carmelle (feu Valère Chabot), Yvon (Francine Langlois), Adrien (Guylaine Duchesneau), Diane (Jean-Pierre Talbot), Madeleine (Martin Mercier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de la résidence Notre-Dame de Buckland pour les bons soins prodigués à notre sœur. Merci également à madame Jocelyne Boivin que notre sœur appréciait beaucoup. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la