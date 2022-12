MORIN, Simonne



Au Centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent, le 16 novembre 2022, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédée dame Simonne Morin, épouse de feu monsieur Joseph Cayen et fille de feu Joseph Morin et de feu Amanda Marcotte. Autrefois de Lac-aux-Sables, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Luc, feu Line, Normand (Manon Labadie) et Lisette (Ghislain Hardy); ses petits-enfants: Alexandre Cayen (Milena Carvalho Cayen), Frédéric Cayen (Cristely Sarem), Joannie Cayen (Alexandre Babin), Marc-Antoine Cayen, (Shannon Tardif), Jean-Michel Cayen (Rosalie Audet), Anabelle Hardy (Steven Joseph) et Laurence Hardy (Nicolas Beauchemin); ses arrière-petits-enfants: Sofia, Élodie, Rémy, Zoé, Logan, Romy et Axel; ses frères et ses sœurs: Lucille (feu Jean-Paul Renaud), Jeannine (feu Claude Bédard), Denise (feu Réal Bibeau), Marie-Berthe (feu Marcel Brouillette), Annette (feu Raymond Gingras), feu Jean-Noël (Marguerite Bussières) et feu Clément (Aline Trudel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille tient à remercier le personnel soignant des Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur excellent travail et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, au 4770, rue St-Félix, Saint- Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 0K9, tél.: 418-780-8179, site Web : https://www.fondationjhsl-cj.com/