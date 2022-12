MORIN, Jean-Luc



À l'Hôpital de Chicoutimi, le 10 novembre 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jean-Luc Morin, époux de madame Micheline Barbeau. Il était le fils de feu madame Jeannette Harbour et de feu monsieur Lucien Morin. Il demeurait à Colombier.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 14 h,La mise en habitacle des cendres se fera au Mausolée de Marie de l'Incarnation au cimetière St-Charles à 15 h. Il laisse dans le deuil sa conjointe Micheline Barbeau; ses enfants: Kathleen, Isabelle (Sébastien), Nicolas (Melissa); ses petits-enfants: Jennifer, Christopher, Alison, Océanne, Madison, Cameron, Bryanna, Koraly et Ethan; ses arrière-petits-enfants; ses sœurs: feu Diane, Francine (Guy); son frère, Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs; neveux, nièces, et de nombreux ami(e)s dont ses grands amis La Famille Ouellet. La famille tient à remercier tout le personnel de l'aile D du deuxième étage de l'Hôpital de Chicoutimi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québeçoise de Cancer, 2375, Avenue de Vitrée, Québec G1J 5B3 www.cancerquebec.que@fqc.qc.ca