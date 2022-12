NOËL, Lucie



À l'Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ), entourée de l'amour des siens, le 21 novembre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Lucie Noël, atteinte d'un cancer foudroyant. Elle était la fille de feu Bertrand Noël et de feu Jeannine Leclerc. Autrefois de Armagh, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.et sera suivie d'un goûter et une santé en hommage à Lucie. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre l'homme de sa vie, Jean Poirier; ses sœurs adorées : Jacinthe (feu Robert Lacroix), Andrée (Roch Roy), Lyne (Louis Émond) et Odette (Yves Pouliot); ses frères : Norbert, feu André et François (Sonia Beaulieu); ses nièces et neveux : Julie, Alexandra, Catherine, Hubert et Camille; sa petite-nièce Noémie; petits-neveux : Gabriel et Guillaume; les membres de la famille de sa belle-sœur Claire; ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le personnel du 10e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués, notamment Marie-Claude, Caroline et Stéphane. À la demande de Lucie, en souvenir de sa mère, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bur.305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon.