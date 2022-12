GARNEAU, Gustave



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 novembre 2022, à l'aube de ses 76 ans, est décédé, entouré de sa famille, monsieur Gustave Garneau, fils de feu madame Marie-Ange Légaré et de feu monsieur Gérard Garneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Émile. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Yvette Guérin), Josée (Steeve Duclos) et Nathalie (Daniel Métivier); ses petits-enfants: Jonathan, Francis, Frédérick, Gabriel, David et Audrey-Anne (Jacob); sa conjointe Jeanne Chevalier et ses enfants; les membres de la famille Bédard ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Karine St-Hilaire ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur délicatesse, leur bienveillance et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, téléphone: 418 682-6387, site web: www.coeuretavc.ca ou la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), téléphone: 418 525-4385, site web: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.