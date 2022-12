«Elvis expérience» tire à sa fin: voici cinq moments forts de l'épopée de Martin Fontaine

Le 21 juin 1995, Martin Fontaine se glissait, pour la première fois, dans la peau du King, au Capitole de Québec, pour le spectacle Elvis Story. Devenue Elvis Experience en 2013, l’aventure, 2000 représentations plus tard, tire à sa fin, avec une série de représentations intitulées Acte final, où tout a commencé. Voici cinq grands moments de cette grande épopée qui a connu du succès hors des frontières et qui a été vue par 1,8 million de spectateurs.

• À lire aussi: Voici 9 confidences d’Isabelle Boulay

• À lire aussi: Marilou retourne à la musique avec un nouvel album en 2023

Le début

Photo d'archives, Le Journal de Québec

Inconnu du public, Martin Fontaine enfile les habits du King pour la première fois, le 22 juin 1995, au Capitole de Québec. Elvis Story propose un survol de la carrière du célèbre chanteur américain. Cette production est présentée jusqu’en 2007 et fera des retours en 2009 et 2010.

50 000 personnes à la place D’Youville

Photo courtoisie, Yvon Caron

Le 6 septembre 2003, afin de souligner la 1000e représentation, Elvis Story est retransmis en direct sur un écran aménagé à la place D’Youville en face du Capitole. Une foule évaluée à 50 000 spectateurs assiste à ce concert-événement.

De la grande visite

Photo d'archives, AGENCE QMI

Priscilla Presley est de passage dans la Vieille Capitale pour assister, le 27 juillet 2014, à une représentation du spectacle Elvis Experience au Capitole de Québec. Impressionnée par le travail extraordinaire de Martin Fontaine, la veuve du King a eu le sentiment d’être à Vegas.

Elvis Experience Symphonique

Photo d'archives, Le Journal de Québec

Martin Fontaine se produit devant 13 000 spectateurs le 16 août 2017 au Centre Vidéotron, avec ses musiciens, huit choristes et l’Orchestre symphonique de Québec, pour souligner le 40e anniversaire de la mort d’Elvis Presley. Ce spectacle grandiose sera aussi présenté le 9 février 2018 à la Place Bell, à Laval.

Un succès mondial

Photo courtoisie, Roger Bennett

Le succès d’Elvis Experience dépasse largement les frontières québécoises. Le spectacle a été présenté 1500 fois au Canada, en Chine, en France, aux États-Unis et au Japon. Le 21 avril 2015, le spectacle s’installe au Westgate Las Vegas Resort & Casino pour 23 représentations, où Elvis et ses musiciens ont donné plus de 600 représentations à guichets fermés.