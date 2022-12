GAGNÉ, Hervé



À l'Hôpital de Montmagny, le 9 novembre 2022 à l'âge de 56 ans est décédé M. Hervé Gagné, époux de Mme Suzon Lachance et fils de feu Joseph Gagné et de feu Solange Boutin. Il demeurait à Ste-Apolline-de-Patton, Cté de Montmagny.La famille recevra les condoléances à laLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants; Bruno, Guillaume (Myriam Lachance), Marie-Pier Couture (Nicolas Thériault); ses petits-enfants : Léony, Miko, Olivia, Maxime et Hayden. Il était le frère de : feu Suzanne, Colette (Germain Couture), Ghislaine (Serge Bergeron), Mario (Sylvie Lafontaine), feu Bruno, Linda (Pierre-Yves Couture), Louise (René Laprise), Diane (Gérard Lachance), Nathalie (Dany Bernier), Lucie (Tony Deschênes), Raynald (Sarah Marceau). Il laisse dans le deuil sa belle-mère; Jeannine Deschênes (feu Paul-Henri Lachance) ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lachance, ses oncles et tantes des familles Boutin et Gagné, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux amis et collègues de travail. La famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital de Montmagny et plus particulièrement celui du département d'oncologie pour leurs bons soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ .Les arrangements funérairesont été confiés à la :