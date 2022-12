GRAVEL, Louis



À l'hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 16 novembre 2022, est décédé à l'âge de 94 ans, monsieur Louis Gravel, époux de feu dame Thérèse Gauthier. Il demeurait à Québec, autrefois de Château-Richer. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 11h,et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Marie-Catherine Roy), Johanne (Michel Fillion) et Mario (Caroline Lavoie); ses petits-enfants: Alexandre (Sarah Pilote Henry), Marie-Laurence (Vincent Bilodeau) et Maélie, son arrière-petit-fils: Thomas. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Lucille Gauthier (Raymond Pascal) et Ginette Plante (feu Gérard Gauthier). Il est allé rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs tous décédés: Isabelle (Armand Laberge), Bernadette (Oscar Caron), Jean-Baptiste (Gérardine Racine), Roger (Normande Loubier), Paul (Denise Trudel), ainsi que ceux et celles de la famille Gauthier: Aline (Léo Dupuis), Desneiges (Roger Gravel), Joseph (Henriette Laplante), Jean-Rock (Rita Poulin), Maurice (Lise Provost) et René, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la résidence le Manoir du Château. Un merci très spécial au Dr Pierre Boutet et à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans-Beauport pour les excellents soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré,11000 rue des Montagnards, Beaupré QC G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/. La direction des funérailles a été confiée à la