GAGNON, Michel



Entouré de l'amour des siens, M. Michel Gagnon, conjoint de Mme Carole Bédard, est décédé le 18 novembre 2022, à l'âge de 57 ans, au centre d'hébergement Saint-Augustin, Québec (arr. Beauport). Il était le fils de feu monsieur Joseph Gagnon et de feu madame Yvonne Bernard.Ses cendres seront déposées en toute intimité en présence de sa famille au columbarium Wilbrod-Robert. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil sa conjointe Carole Bédard; ses sœurs Pauline et Suzanne (Jacques Bélanger). Il était également le frère de feu Janine Gagnon. Sa belle-sœur Mme Micheline Gauthier (feu Léo Gagnon); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Il a été confié à la maison funéraireUn remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement Saint-Augustin particulièrement à: Nathalie Bélanger, Christine Maltais et Marie-Sainte Pierrin pour les bons soins prodigués.