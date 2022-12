HALLÉ, Cécile Labonté



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Cécile Labonté, épouse de feu monsieur Roger Hallé. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Labonté et de feu dame Maria Turgeon. Originaire de Saint-Isidore, elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle est allée rejoindre son fils Benoît. Elle laisse dans le deuil sa fille Rollande et son gendre Benoît Pelchat; ses petits-enfants: François (Chantal Morissette), René (Nathalie Delisle); ses arrière-petits-enfants: Ariane, Jérémy, Émie et Félix. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Frère Ernest, feu Juliette (feu Gérard Gagné), feu Wilbert (feu Cécile Cadoret), feu Imelda (feu Arthur Hallé, feu Alfred Bouffard), feu Oscar (feu Françoise Bussière), feu Frère Louis-Nazaire, feu Jeanne D'arc (feu Jules Bélanger), feu Raymond (Marie-Paule Blouin), feu Jeannette (feu René Tardif), feu Arthur (Jeannine Cadoret); de la famille Hallé : feu Léonida (feu Georges Boutin), feu Michel, feu Iréna (feu Amédée Samson), feu Maria (feu Pierre Pelchat), feu Herman (feu Laura Blais), feu Ernest (feu Cécile Nadeau), feu Léo ( feu Simone Couture), feu Arthur (feu Imelda Labonté), feu Germaine (feu Edmond Gagné), feu Delphis (feu Yvette Bégin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial au 1er étage de la résidence Saint-Antoine, à Alyson Roberge et son équipe, pour leur dévouement, gentillesse et générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille recevra les condoléances :auà compter de 10 h.Si vous désirez assister à la célébration via Internet, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 4 décembre 2022 à 12h30, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".