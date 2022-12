BÉLANGER, Claude



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2022, s'est éteint paisiblement Claude Bélanger, à l'aube de son 93e anniversaire. Époux de dame Raymonde Beaupré, il était le fils de feu Rose-Anna Ménard et feu Herménégilde Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Raymonde Beaupré; sa fille Julie (Stéphane Chandonnet); ses beaux-frères, belles-sœurs: Denis Beaupré (Nicole Gagnon), Gisèle Beaupré (Jean-Claude Montpetit), Claude Beaupré, Nicole Beaupré, Carmen Beaupré (Michel Falardeau) et Diane Beaupré (Jean-Pierre Belzile). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Bélanger et Beaupré ainsi que ses amis. Claude a vécu une longue vie bien remplie en se consacrant à son travail, jusqu'à sa retraite en 1995 comme acheteur en fruits légumes et toute sa vie à sa famille, dont sa femme et sa fille qu'il aimait plus que tout. La famille tient à remercier l'équipe soignante du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 405-1825, boulevard Henri-Bourassa, Québec (Qc) G1J 0H4, 418 525-4385.