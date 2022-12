PLAMONDON, Benoît



À la Résidence des Rapides à Québec, le 6 novembre 2022, à l'aube de ses 63 ans, est décédé paisiblement monsieur Benoît Plamondon, fils de feu monsieur Gaston É. Plamondon et de feu dame Marie-Claire Pépin. Il était natif de St-Raymond. La famille recevra les condoléances auprochain à compter de 10 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Plamondon laisse dans le deuil son frère Réjean (Lise Ouellet); sa sœur Isabelle (Réjean Ouellette); ses nièces et son neveu: Claudiane, Clairélaine (Jean-Philippe Leblanc), Claudéric (Marie-Ève Monchamp), Éloïse (Simon Delorme); ses petits-neveux: Adrien, Anaïs et Éléonore; sa marraine et son parrain adorés: Thérèse Pépin et feu Marcel Lambert; son grand ami Jean Rodney, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. Benoît a été accueilli il y a 12 ans à la Résidence des Rapides par des personnes qui l'ont beaucoup aimé et aidé à s'épanouir, à vivre et à partager ses passions. Pour leur dévouement, leur ouverture, leur grand respect envers notre frère, nous tenons à remercier les anges et membres du personnel de cette résidence, tout particulièrement M. Paul-Émile Tanguay, Mme Karine Bélanger et leurs familles respectives, ainsi que M. Pascal Lévesque, nouveau propriétaire de la résidence, et M. Michaël Jean. Nous tenons enfin à remercier M. Jacques Samuel et toute l'équipe de Pouliot Chaussures pour leur chaleureux accompagnement durant de nombreuses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec : www.eudonet.diabete.qc.ca/specif/eudo_dq/web/#/faire-un-don?lang=fr / 3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Montréal (QC) H2A 1B6. Des formulaires seront disponibles au salon.