Lors d’une réception tenue le 21 novembre à la Résidence de France, sur l’avenue des Braves à Québec, Frédéric Sanchez, le consul général de France à Québec, a annoncé la nomination de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, au grade de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur. C’est en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la coopération franco-québécoise dans le secteur de la justice et au rayonnement de la francophonie, un domaine occupé par les pratiques anglo-saxonnes, que lui a été décernée cette distinction de la République française. Sur la photo, J. Michel Doyon reçoit la Légion d’honneur des mains du général René Dequen, ancien président de l’Institut militaire de Québec.

Toute une carrière

Historien et avocat de formation, l’honorable J. Michel Doyon, depuis 2015, est le 29e lieutenant-gouverneur du Québec. Ayant occupé de nombreuses fonctions tout au long de son illustre carrière, M. Doyon a continué d’exercer le droit comme avocat au sein du cabinet Gagné Letarte depuis 1984, où il pratique jusqu’à sa nomination à la fonction de lieutenant-gouverneur par le premier ministre du Canada, Stephen Harper. Parallèlement à sa carrière d’avocat, il a enseigné le droit des sociétés à l’École du Barreau du Québec, puis à titre de chargé de cours à l’Université Laval en informatique et en droit. Il a occupé les fonctions de bâtonnier du Barreau du Québec en 2003, puis de 2006 à 2009. Il cumule plus de 54 ans de service civil dans diverses fonctions. De l’avis de tous, J. Michel Doyon a le mérite d’être demeuré, malgré son parcours exceptionnel, la personne qu’il était il y a plus de 50 ans : un homme simple, authentique, mesuré, passionné de justice et qui a toujours exercé ses fonctions avec élégance, retenue et dignité. Sur la photo de groupe, dans l’ordre habituel : Frédéric Sanchez, le consul général de France à Québec ; Pauline Théberge, conjointe de M. Doyon, l’honorable J. Michel Doyon, Nabil N. Antaki, professeur de droit à l’Université Laval ayant enseigné à Michel Doyon, et le général René Dequen, ancien président de l’Institut militaire de Québec.

Tout un honneur

Créée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd’hui 79 000 membres, récompensés pour leurs mérites éminents au service de la nation, et environ un million de personnes ont été décorées de l’ordre depuis sa création. La promotion civile de la Légion d’honneur du 14 juillet dernier rassemble 329 personnes illustres ou inconnues du grand public, réparties entre 270 chevaliers, 39 officiers, 14 commandeurs, 3 grands officiers et 3 grands-croix. (Photo Médaille Chevalier Légion d’honneur)

En souvenir

Le 1er décembre 2003. Je signais ma toute première chronique dans le Journal de Québec. Je succédais ainsi à Jean Gravel qui avait signé cette page pendant près de 25 ans. Sachez que 19 ans plus tard j’ai autant sinon encore plus de plaisir à vous présenter mes « Échos sur la ville ».

Anniversaires

Nicola Ciccone (photo), auteur-compositeur-interprète québécois de descendance italienne, 45 ans... Tomas Tatar, attaquant des Devils du New Jersey (LNH), 32 ans... Gilbert O’Sullivan, auteur-compositeur-interprète irlandais, 76 ans... Bette Midler, actrice américaine et chanteuse, 77 ans... Lee Trevino, golfeur, champion de l’US Open (1968 et 1971) et de la PGA (1974 et 1984), 83 ans... Claude Cossette, spécialiste de la publicité et écrivain québécois, 85 ans... Woody Allen, acteur, réalisateur et scénariste, 87 ans.

Disparus

Le 1er décembre 2017 : Daniel Gaudreau (photo), 57 ans, président de Gaudreau Environnement... 2019 : Shelley Morrison, 81 ans, actrice et comédienne américaine (Will & Grace) ...2016 : Dr. Gérard Desrosiers, 97 ans, médecin de campagne québécois et créateur du Réseau Biblio du Québec... 2014 : Jean Faber, 71 ans, chanteur québécois...2011 : Jocelyne Goyette, 63 ans, comédienne et dramaturge québécoise... 2009 : Réginald Breton, 64 ans, chanteur du groupe populaire Les Excentriques... 2008 : Hélène Pedneault, 56 ans, écrivaine québécoise... 2008 : Betty Goodwin, 85 ans, figure de l’art contemporain québécois... 1997 : Michel Bélanger, 68 ans, ex-banquier montréalais... 1996 : Peter Bronfman, 67 ans, homme d’affaires canadien...