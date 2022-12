La troisième période fatale à l’Océanic

RIMOUSKI | Les Mooseheads d’Halifax ont marqué deux buts en troisième période pour l’emporter 5-3 face à l’Océanic, mercredi, à Rimouski.

« Je suis bien plus satisfait de l’effort collectif ce soir que dans la victoire de dimanche. Malheureusement, il y a eu un peu trop de brèches et ils ont en profité. Lefebvre et Thomson ont bien fait ça. Nous avons une belle profondeur et nous allons l’utiliser d’ici les Fêtes », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Bon départ

Julien Béland a ouvert la marque pour l’Océanic après deux minutes de jeux. Les visiteurs ont répliqué par l’entremise de Logan Crosby et de Zachary L’Heureux.

Les Mooseheads ont doublé leur avance dès le début de la deuxième grâce à Stéphane Huard Jr.

L’Océanic est revenu avec deux buts en deuxième moitié de deuxième. Maël St-Denis a tout d’abord réduit l’écart à un but en avantage numérique. Le joueur affilié Alexandre Lefebvre a ensuite créé l’égalité 3-3.

Markus Vidicek, en début de troisième, a donné les devants aux Mooseheads en infériorité numérique. L’Heureux a ensuite porté le coup de grâce avec son 2e but du match.