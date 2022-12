L’accueil passe souvent par de tout petits gestes

On a beaucoup entendu parler d’immigration pendant la campagne électorale. Les chefs de partis nous ont abreuvés de chiffres tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais au-delà du nombre de personnes qu’on peut ou qu’on doit accueillir ici, il faut souligner l’importance de l’empathie qu’on doit manifester à ces nouveaux arrivants pour qu’ils se sentent acceptés.

C’est pourquoi j’ai eu envie de vous dire comment je m’y suis prise moi-même avec ma voisine qui vient de la Côte d’Ivoire et qui est venue s’installer dans mon bloc en juillet dernier. Je suis allée frapper à sa porte une semaine après son arrivée pour me présenter à elle et lui demander son nom, celui de ses enfants, et pour lui offrir quelques biscuits que je venais de confectionner.

Je lui ai proposé de venir prendre un café avec moi quelques jours plus tard et elle a accepté. Depuis ce temps, on se parle régulièrement, et c’est moi qui l’ai présentée aux autres locataires. Et bien croyez-en mon expérience, personne dans le bloc ne l’a rejetée et elle se sent partie prenante de notre gang.

Anonyme

Merci de mettre en lumière, par votre témoignage, le fait que l’intégration doit se faire dans les deux sens, pour que l’arrimage se réalise dans le plus grand intérêt de toutes les parties. La nécessité de s’intégrer dans une communauté quand on vient d’ailleurs est évidente, mais cela se fera d’autant plus aisément si on se sent accepté par les habitants de sa terre d’accueil.