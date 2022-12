Qatar 2022: le Canada conclut sa Coupe du monde avec une défaite de 2-1 face au Maroc

DOHA, Qatar | C’est la tête haute que le Canada a terminé son parcours à la Coupe du monde même s’il a subi une troisième défaite en autant de matchs, 2 à 1 contre le Maroc cette fois-ci.

Ils se sont relevés avec aplomb d’une première demie difficile pour passer presque toute la deuxième demie dans le territoire marocain dans l’espoir de grappiller le premier point de leur histoire au Mondial. On a eu droit à une démonstration de cœur et de passion de la part des Rouges.

Les Canadiens ont très mal amorcé la rencontre en offrant un but en cadeau à Hakim Ziyech dès la 4e minute et le Maroc a continué de dominer le jeu pour doubler son avance sur un but de Youssef En-Nesyri à la 23e minute.

Les Canadiens ont fini par prendre du poil de la bête et ont bien terminé l’engagement, réduisant même l’écart de moitié quand un tir de Sam Adekugbe a dévié sur le défenseur Nayef Aguerd, qui a été crédité d’un but contre son camp à la 40e minute. C’était un signe avant-coureur de ce qui s’en venait.

Tout donné

Les Rouges sont sortis du vestiaire comme des chiens enragés pour amorcer la seconde demie pendant que les Marocains se repliaient profondément dans leur territoire la plupart du temps.

Ils ont pressé sans arrêt et un triple changement de John Herdman, qui a fait entrer Atiba Hutchinson, Ismaël Koné et Jonathan David David à l’heure de jeu a amplifié l’effort canadien.

Dans les 45 dernières minutes, ils ont vraiment tout donné pour aller chercher au moins un point sans y parvenir.

Et ça y était presque quand une tête de Hutchinson a frappé la transversale pour tomber directement sur la ligne des buts à la 71e. Le vétéran, qui a sans doute disputé ses dernières minutes avec l’équipe nationale aurait créé l’égalité avec cette ressuscitée.

But horrible

Le Canada a connu un départ catastrophique quand une énorme bourde de Milan Borjan a offert un but en cadeau aux Marocains dès la 4e minute.

On n’a pas l’habitude de passer plusieurs paragraphes à analyser un but, mais celui-ci vaut la peine qu’on s’y attarde.

Tout commence par Steven Vitoria, trop lent, qui sent le souffle de son adversaire marocain dans son cou et qui fait donc une remise vers son gardien, mais celle-ci est très molle.

Borjan se retrouve donc dans une situation où il doit sortir de son filet pour aller chercher le ballon avant qu’un Marocain l’atteigne avant lui. Sauf que le gardien canadien dégage très mal la balle qui se retrouve sur le pied de Hamkim Ziyech.

Comme Borjan se trouve à l’extérieur de sa surface, Ziyech n’a qu’à lober le ballon dans le but canadien.

Lenteur et milieu

La première demie aura été difficile pour les Rouges et nous a rappelé que la défensive était fragile.

Steven Vitoria et Kamal Miller, notamment se sont souvent fait prendre sur des longs ballons aériens. La défense était le maillon faible de l’équipe avant le tournoi et on en a eu la confirmation sur les deux derniers matchs.

L’autre talon d’Achille de l’équipe se trouve en milieu de terrain. En l’absence de Stephen Eustaquio, le meilleur milieu de l’équipe qui était blessé, les Marocains se sont amusés aux dépens des Canadiens en première demie.

Ce n’est pas Mark-Anthony Kaye, un joueur moyen en MLS, qui allait changer les choses en remplacement d’Eustaquio. À ses côtés, son coéquipier du Toronto FC, Jonathan Osorio, n’a pas connu une soirée plus facile.

Ironie

La vie est faite de moments d’ironie et ce match en était un parfait exemple si on cherchait un.

Pourquoi? On vous explique et vous allez tout comprendre.

La seule participation du Canada à la Coupe du monde avant celle-ci remontait à 1986.

Le Maroc lui, n’avait atteint les huitièmes de finals qu’une seule fois dans son histoire avant 2022. Et c’était quand? Au Mexique en 1986.

Et c’est contre en battant le Canada que le Maroc a assuré sa place au prochain tour. On ne veut pas abuser de la formule, mais toute est dans toute.