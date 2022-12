Le gardien Lavallée ferme la porte

SAGUENAY | Alors qu’ils se sont affrontés très peu dans les dernières années, les Saguenéens de Chicoutimi ont signé un septième gain de suite face au Titan d’Acadie-Bathurst en blanchissant l’équipe des Maritimes 4-0, mercredi, au Centre Georges-Vézina.

• À lire aussi: Les Sags se reprennent à Drummondville

• À lire aussi: LHJMQ: Alain Vigneault et Stéphane Richer intronisés

Les Sags n’ont pas connu la défaite face aux Titans depuis le 30 mars 2018. Le premier jeu blanc de Charles-Antoine Lavallée cette saison et l’efficacité des défenseurs a permis aux locaux de prolonger leur séquence contre la troupe de Gordie Dwyer.

« On vient de jouer trois matchs de suite, c’est certain que ça allait être dur aujourd’hui. On a quand même bien géré notre match », a mentionné l’entraîneur-chef des Bleus, Yanick Jean.

Avec cette 546e victoire, l’instructeur almatois a égalisé Mario Durocher au troisième rang dans l’histoire du circuit Courteau.

Une défensive productive

Deux buts sur quatre marqués par les Sags ont été comptés par des défenseurs. Étienne Tremblay-Mathieu et Marc-André Gaudet ont touché la cible lors du second engagement. Les attaquants Jacob Newcombe et Fabrice Fortin ont ajouté leur nom sur la feuille de pointage au cours des 20 dernières minutes.

Les Sags recevront les Mooseheads d’Halifax vendredi.