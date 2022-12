Le spectre d’une grève des professeurs plane à l’Université Laval

Le spectre d’une grève plane sur la session d’hiver à l’Université Laval, qui serait le seul établissement universitaire québécois où le nombre de professeurs a diminué au cours des vingt dernières années.

• À lire aussi: Pénurie d'enseignants: Un sursis pour les futurs profs faibles en français demandé par Drainville

• À lire aussi: Cri du cœur d’une future prof découragée: «Cet examen de français n’est pas adapté à notre époque»

C’est du moins la conclusion à laquelle est arrivée la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université, à partir de chiffres produits par le Bureau de coopération interuniversitaire.

Selon ces données, le nombre de professeurs a augmenté en moyenne de 21 % dans les universités québécoises depuis 20 ans, alors qu’il a plutôt diminué de 11 % à l’Université Laval.

Au cours de la même période, qui s’étend de 1999 à 2019, le nombre d’étudiants a plutôt augmenté de 26 %.

De son côté, l’Université Laval fait valoir que depuis 2019, le nombre de profs a augmenté de près de 10 %. L’augmentation du nombre d’étudiants depuis trois ans est toutefois beaucoup plus élevée, s’élevant à 33 %.

Grève à l’horizon

C’est dans ce contexte que la convention collective des professeurs est arrivée à échéance ce jeudi 1er décembre. Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) réclame notamment une centaine d’embauches supplémentaires pour diminuer la charge de travail de ses membres.

Les discussions autour de la table de négociation ont commencé il y a quelques semaines. Or devant un «blocage» face à deux des principales demandes syndicales, le SPUL a convoqué ses membres pour une assemblée générale à la mi-janvier au cours de laquelle ils discuteront des moyens de pression à mettre en branle.

«Tout est sur la table, dont la possibilité de faire une grève au cours de la session d’hiver 2023», affirme son président, Louis-Philippe Lampron.

Cette négociation survient dans un contexte particulier, ajoute-t-il. La convention collective qui vient de se terminer avait été prolongée de plus de deux ans en raison de la pandémie, si bien qu’il n’y a pas eu de réelle négociation «sur le fond» depuis 2016, explique-t-il.

«Il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés depuis, en particulier concernant la surcharge de travail endémique des professeurs. Et on n’a même pas encore commencé à parler de salaire, avec l’inflation et le rattrapage qu’il y a à faire», affirme M. Lampron.

De son côté, la direction de l’Université Laval indique que la négociation «est encore jeune» puisque seulement six séances de discussions ont eu lieu jusqu’à maintenant. «Il convient donc de laisser les parties échanger davantage. Nous espérons que les discussions se poursuivront rondement, dans le but d’en arriver à une entente dans les meilleurs délais», a déclaré son porte-parole Simon La Terreur.