Les Bills étouffent les Patriots

La logique a été respectée, jeudi au Gillette Stadium, alors que les Bills de Buffalo ont facilement défait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 24 à 10.

• À lire aussi: Von Miller absent pour quatre semaines

• À lire aussi: Un mandat d’arrestation contre Antonio Brown

Il s’agissait d’un troisième match en seulement 12 jours pour la bande à Josh Allen, qui a aussi battu les Browns de Cleveland et les Lions de Detroit.

Dans le duel du jour, Allen a une fois de plus brillé de mille feux derrière le centre des Bills. Il a complété 22 de ses 33 relais pour des gains de 223 verges aériennes, mais a surtout lancé deux passes de touché en plus d’éviter les interceptions.

Stefon Diggs a été sa cible favorite, lui qui a récolté 92 verges et a inscrit un majeur. Nyheim Hines a été le destinataire de l’autre passe de touché, tandis que Devin Singletary a ajouté six points au tableau grâce à une course.

Les Patriots (6-6) n’ont pas connu une soirée aussi productive. Mac Jones a été inégal dans la défaite en ne récoltant que 195 verges par la passe. Il n’a trouvé que Marcus Jones dans la zone des buts.

La troupe de Bill Belichick aura fort à faire pour participer aux éliminatoires. Elle occupe le dernier rang de la très relevée section Est de l’Américaine, dominée par les Bills (9-3).