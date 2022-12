L’Océanic dispute un programme double à Gatineau

RIMOUSKI-L’Océanic a quitté Rimouski tôt jeudi matin en direction de l’Outaouais pour y disputer un programme double face aux Olympiques de Gatineau vendredi et samedi.

Le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a amené 24 joueurs en santé pour ce voyage. Il dit avoir décelé de la fatigue chez certains de ses joueurs, ce qui affecte leur prise de décision. « Nous avons une belle profondeur. Nous allons nous en servir d’ici la pause des Fêtes », a-t-il mentionné.

Deux anciens rappelés

Rappelés du junior AAA et des Maritimes, les attaquants de 19 ans Alexandre Lefebvre et Cam Thomson sont du voyage. Les deux ont bien fait contre les Mooseheads mercredi à Rimouski, obtenant respectivement un but et une passe. Le premier a joué deux saisons complètes avec l’Océanic avant de se joindre aux Panthères de Saint-Jérôme où il a marqué 15 buts et 29 ponts en 22 matchs. Thomson avait décidé de se rapporter aux Red-Wings de Frédéricton après le dernier camp de l’Océanic, lui qui avait marqué 11 buts avec l’Océanic, l’an dernier. Il montre une fiche de 29 points en 21 parties cette saison dans les Maritimes.

Alexandre D'Astous

Un adversaire redoutable

Serge Beausoleil espère voir sa troupe jouer de la bonne façon face à un adversaire redoutable. « C’est une des quatre ou cinq meilleures équipes de la Ligue. Ils ont eu beaucoup de blessures, mais là leurs principaux joueurs sont retour et bien reposé. Savoie (Samuel) a déjà 13 buts, et ce sans oublier Dean (Zachary) et Cormier (Cole). C’est une équipe imposante, mais rapide en même temps ».

Hamrla devant le filet

Patrik Hamrla sera de retour devant le filet vendredi soir, après deux départs consécutifs de Gabriel Robert. Le défenseur Luke Coughlin devrait disputer son premier match de la saison vendredi. Il est rétabli d’une blessure subie au camp d’entraînement.

« Certains des joueurs retranchés mercredi seront de retour et d’autres vont bénéficier de repos », a précisé le pilote. Alexandre Blais, Jan Sprynar et Cory MacGillivray ont été retranchés mercredi. À moins de blessures ou de la maladie, il y aura donc quatre retranchements de joueurs en santé à chacun des matchs à Gatineau.

En bref

L’expérience est terminée avec l’attaquant de 20 ans Patrick LeBlanc, acquis des Islanders de Charlottetown contre un choix de 7e tour en 2023, préalablement acquis de Sherbrooke. Il a été réassigné, l’expérience n’ayant pas été concluante.

L’Océanic retrouvera deux de ses anciens joueurs à Gatineau, Isaac Belliveau et Cole Cormier.