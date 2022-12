Morgan Wallen en concert au Québec en 2023

Un autre représentant de la nouvelle génération de vedettes américaines de la musique country débarquera au Québec en 2023. Après Luke Combs, voici Morgan Wallen.

L’artiste de 29 ans, en orbite depuis le succès remporté par Dangerous : The Double Album, son second album paru au début de 2021, sera au Centre Vidéotron de Québec, le 22 septembre 2023, et au Centre Bell de Montréal, le lendemain.

Ces deux dates québécoises ont été insérées au cœur de la portion internationale de la tournée One Night At A Time, qui visitera huit autres villes canadiennes et l’Océanie.

Signe de son immense popularité chez nos voisins du sud, Morgan Wallen chantera aussi dans des stades de baseball et de football des États-Unis au cours de l’été 2023.

À Québec, les billets pour son concert au Centre Vidéotron seront mis en vente à 14h, le 9 décembre. Des préventes sont prévues durant les jours précédents.