Prix de l’essence: les stations-services s’en mettent plein les poches en région

Si le prix de l’essence est descendu de 1,77 $ à 1,55 $ le litre à Montréal cette semaine, c’est loin d’être le cas dans au moins 10 autres régions. CAA-Québec déplore la situation.

«Les marges dépassent l’entendement», lance le directeur des affaires publiques de l’organisme, Nicolas Ryan.

Les prix affichés à la pompe sont bien au-delà des prix réalistes, dit-il, alors que les marges au détail sont actuellement de plus de 20 cents/litre sur la Côte-Nord, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, entre autres.

«Une telle situation perdure rarement plus d’une journée», indique CAA-Québec, qui ajoute que cela fait au moins 72 heures maintenant.

L’organisme estime la marge «normale» à environ 10 cents le litre. Elle est présentement de 7 cents à Montréal, par exemple.

«Habituellement, c’est à Montréal que les marges sont les plus élevées. On s’explique mal la différence et on souhaite obtenir des réponses», insiste M. Ryan.

«Ça va baisser»

L’association qui représente les distributeurs d’essence demande aux Québécois d’être patients.

«Oui, les marges sont plus importantes qu’à l’habitude. Ça devrait se résorber», assure Sonia Marcotte, de l’Association des distributeurs d’énergie du Québec (ADEQ).

L’ADEQ parle au nom de 2300 stations-service sur les quelque 2500 que compte le Québec.

Comment expliquer une telle différence de prix entre Trois-Rivières et Montréal, par exemple, alors que les stations-service achètent toutes leur essence aux mêmes endroits?

«Il y a plus de roulement à Montréal, les volumes sont plus gros, donc ils ont plus rapidement accès aux nouveaux prix», offre la PDG de l’ADEQ.

Pire à Québec

C’est à Québec où le prix de l’essence est le moins «normal», insiste pour sa part CAA-Québec.

Déjà, les marges y ont été «très élevées» toute l’année, soit à plus de 10 cents le litre.

L’information est importante, car le prix réaliste de CAA-Québec est calculé de la façon suivante : l’indicateur quotidien du coût d’acquisition auquel on ajoute la marge moyenne des 52 dernières semaines.

«Le prix réaliste est gonflé par la hausse de la moyenne des 52 dernières semaines», explique Nicolas Ryan.

Ainsi, jeudi, le prix dans la région de la Capitale-Nationale est de 1,64 $ le litre, «ce qui donne des marges de 16 cents», alors qu’il était de 1,71 $ mercredi.

«L’ajustement se fait très tranquillement, on serait en droit de s’attendre à une autre baisse pour la région de Québec», explique M. Ryan.