Récupérer ses pertes dans les cryptos

Les cryptomonnaies traversent une crise majeure et leur valeur s’est effondrée. Comment réagir?

Avec l’écroulement des valeurs des cryptomonnaies, qui a entraîné la faillite de la plateforme FTX, plusieurs investisseurs autonomes se réveillent avec un mal de bloc (environ 5 % de la population canadienne en détiendrait).

Vous avez des cryptos et vous vous demandez si vous devriez les liquider? Et enregistrer des pertes fiscales? Ça dépend de vos priorités.

Un principe de base en placement, c’est de ne pas céder à la panique et de vendre au pire moment. On peut se dire, entre vous et moi, que nous vivons un de ces moments ! C’est mieux d’attendre que la crise passe.

Les marchés financiers, cryptos incluses, sont régulièrement affectés par l’éclatement de bulles spéculatives. Si elles continuent de séduire des millions d’investisseurs, elles finiront bien par reprendre du poil de la bête.

Il faudra toutefois être patient. Car il pourrait s’écouler des années avant que la valeur de vos cryptos ne revienne à son sommet d’il y a quelques mois... si elle y revient!

Encaisser ses pertes

Vous pouvez toujours vendre vos positions (si vous trouvez preneur) et enregistrer une perte fiscale. Car tous les gains et pertes de cryptos sont imposables.

Le fisc ne les considère toutefois pas comme des actifs financiers, mais comme du troc ou du commerce de contrepartie. Autrement dit, elles sont une marchandise dont la valeur doit être convertie en dollars canadiens.

Fiscalement, votre perte sera donc reconnue par le fisc comme une perte de revenu d’entreprise ou une perte en capital, selon certains critères.

Si vous multipliez les transactions de cryptos, il se peut que l’ARC les considère comme une exploitation d’entreprise (vos gains ou pertes seront imposables ou déductibles à 100 %). Vos actifs en cryptos seront alors reconnus comme un inventaire à déclarer à sa juste valeur marchande au 31 décembre.

La ligne pourrait notamment être mince si vous effectuez du minage de cryptos : le fisc étudie individuellement chaque dossier. Et vous hériterez peut-être d’une juteuse facture de TPS et TVQ, malgré vos pertes!

Sinon, vos gains et pertes en cryptos seront reconnus comme gains ou pertes en capital (imposés ou déduits à 50 %).

De telles pertes en capital ont un avantage : vous pouvez les déduire des gains en capital de vos autres placements.

Ah, j’oubliais! On ne peut payer ses impôts avec des cryptomonnaies...

