Retour émotif à Calgary: «Merci, tout simplement» - Sean Monahan

CALGARY | On ne passe pas neuf ans de sa vie dans un endroit sans le quitter avec un pincement au cœur. Et souvent, lorsqu’on y remet les pieds pour la première fois, une multitude de souvenirs revient en surface, créant une montée d’émotions difficile à cacher.

C’est un peu ce qu’a vécu Sean Monahan, jeudi midi, alors qu’il s’adressait aux médias dans le cadre de son retour à Calgary. En parfait contrôle de la situation, l’attaquant du Canadien a laissé sortir un léger trémolo lorsqu’un confrère de la capitale albertaine lui a demandé quel message il souhaitait laissé aux partisans des Flames.

« Merci, tout simplement. Les partisans m’ont soutenu dès le premier jour. Je suis arrivé ici à l’âge de 18 ans. C’est un endroit spécial pour moi. J’ai apprécié chaque instant passé ici », a-t-il indiqué.

AFP

Au terme de ce point de presse, tenu exceptionnellement dans la salle d’entrevues des Flames, Monahan a serré la pince de chacun des journalistes de Calgary, offrant même des étreintes à certains d’entre eux.

On peut donc affirmer que l’histoire d’amour entre Monahan, que les Flames ont sélectionné au premier tour (6e au total) en 2013, et la ville de Calgary a été solide, considérant que l’Ontarien de 28 ans a dû gérer sa large part de blessures.

Au sommet de la liste, des blessures récurrentes aux hanches qui l’ont forcé à subir deux interventions chirurgicales : la première au printemps 2021 et la seconde en avril dernier.

À l’agonie à tous les matchs

Mais avant de se rendre à l’évidence qu’il ne pourrait poursuivre sa carrière sans passer sur la table d’opération, Monahan a enduré des souffrances atroces.

« Il ne pouvait même pas demeurer assis plus d’une minute dans l’avion tellement ça lui faisait mal », a raconté Milan Lucic, coéquipier de Monahan pendant trois saisons.

On peut, sans crainte de se tromper, soutenir que Monahan a disputé la majeure partie de ses 50 matchs de la saison 2020-2021 et de ses 65 rencontres de la campagne 2021-2022 avec des hanches passablement amochées.

Évidemment, ses statistiques s’en sont ressenties. Lors de ces deux campagnes, il n’a inscrit qu’un total de 51 points, dont 18 buts. Toutefois, il semble que son désir de vaincre n’ait jamais été affecté.

« Les gens ne voient pas à quel point il travaillait fort pour être prêt. Souvent, il était à l’agonie et il ne se plaignait même pas », a dévoilé Lucic.

Plaisant à nouveau

Malgré la douleur quotidienne qu’il a dû endurer, jamais Monahan n’a songé à accrocher ses patins

« C’était parfois difficile de m’étendre, de marcher ou de faire des activités quotidiennes. Ce fut une longue route et ce n’était pas plaisant, mais je n’ai jamais pensé que ce serait la fin », a soutenu Monahan.

« Je suis de retour en santé et j’aime le hockey à nouveau. C’est un sentiment complètement différent de s’amener à l’aréna et de ne pas se soucier de la douleur et de son corps », a-t-il ajouté.

Et c’est le Tricolore qui en profite. Avec 14 points en 22 rencontres, Monahan se dirige vers une récolte de 52 points. Ce qui serait sa campagne la plus productive depuis 2018-2019, alors qu’il avait noirci la feuille de pointage à 82 reprises.