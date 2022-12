Roberto Luongo recevra un immense honneur

Un nouveau nom sera inscrit à l’anneau d’honneur des Canucks de Vancouver, celui de l’ancien gardien de but Roberto Luongo qui deviendra le deuxième gardien de l’histoire à recevoir cette distinction.

• À lire aussi: LHJMQ: Alain Vigneault et Stéphane Richer intronisés

• À lire aussi: Roberto Luongo parmi les grands

Le Québécois rejoindra ainsi Orland Kurtenback, Kirk McLean, Thomas Gradin, Harold Snepsts, Pat Quinn, Mattias Ohlund et Alex Burrows. Son arrivée dans le groupe se fera à une date ultérieure.

Le président des Canucks, Jim Rutherford est évidemment très heureux d’accueillir Luongo dans ce groupe prestigieux de l’anneau d’honneur. «Luongo a accompli plusieurs faits d’armes durant sa carrière lorsqu’il était au sein de notre équipe. C’est amplement mérité, puisqu’il était l’un des meilleurs gardiens de la ligue, un bon leader pour l’équipe et un compétiteur féroce», a-t-il mentionné dans un communiqué.

Les propos du président de Canucks Sports & Entertainment abondent dans le même sens. «Roberto est le meilleur Canuck que nous avons eu et nous sommes excités de le féliciter officiellement en célébrant tous les accomplissements de son parcours.»

Intronisé au Temple de la renommée en novembre pour sa carrière de 1044 matchs et de 20 ans dans la Ligue nationale de hockey, Luongo occupe encore le premier rang des victoires chez les Canucks avec 252. L’homme de 43 ans a maintenu un taux d’efficacité de ,919 et réussi 38 blanchissages avec le club. Originaire de Montréal, il a passé huit saisons avec les Canucks et a aidé le Canada à remporter la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et ceux de Sotchi en 2014.