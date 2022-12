Scream 6: six faits et rumeurs en attendant la sortie du film d'horreur culte

À 100 jours de sa sortie en salles, le sixième volet de la saga Scream se dévoile peu à peu. Si peu de détails officiels ont jusqu’ici filtré, le web grouille de ragots et de pépites d’informations depuis qu’une première image y a récemment fait surface. En attendant la première bande-annonce, attendue en décembre, voici six faits et rumeurs concernant ce très attendu Scream 6.

Tourné à Montréal

C’est ici-même, à Montréal, que s’est déroulé le tournage de ce nouveau Scream tout au long de l’été. Mais ne vous attendez pas à voir Ghostface traquer ses victimes devant les plus célèbres monuments de la métropole; l’intrigue se déroulera à New York, où les survivants du dernier massacre se sont réfugiés.

S’ils se croiront en sécurité loin des rues de Woodsboro, ils ne tarderont pas à être rattrapés par les démons du passé.

L’histoire

À l’instar des chapitres précédents, l’intrigue de ce nouveau Scream est jalousement gardé par l’équipe du film. Quelques informations ont toutefois fuit sur le net, laissant croire que cette nouvelle série de meurtres surviendra lors d’un marathon de films d’horreur de la saga Stab dans un cinéma, pour l’occasion converti en un morbide musée dédié à Ghostface.

C’est en apprenant la disparition des neufs masques utilisés par les tueurs passés qui y étaient jusqu’alors exposés que les cinéphiles flaireront la nouvelle menace qui les guette.

Sans Neve Campbell

La nouvelle a fait beaucoup de bruit lors de son annonce, plus tôt cette année: Neve Campbell ne reprendra pas le rôle de Sidney Prescott qu’elle a défendu à cinq reprises, de 1996 à 2022. L’actrice a pris cette dure décision suite à des négociations infructueuses concernant son cachet. «En tant que femme, j'ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour établir ma valeur, surtout en ce qui concerne Scream. J'ai estimé que l'offre qui m'a été présentée n'était pas à la hauteur de la valeur que j'ai apportée à la franchise», a-t-elle annoncé dans une déclaration envoyée au magazine Variety.

Adieu, Gale Weathers?

Une rumeur populaire sur les blogs spécialisés en matière d’épouvante veut que le personnage de Gale Weathers – incarné par Courteney Cox depuis le premier chapitre – succombe finalement aux attaques de Ghostface dans ce nouveau film.

Pourquoi? Parce que le duo de cinéastes voudrait s’affranchir entièrement du passé de la saga pour se l’approprier entièrement. Avec Sidney Prescott retirée de l’intrigue et Dewey Riley décédé dans le chapitre précédent, ne reste plus que la reporter-vedette à zigouiller pour repartir sur de nouvelles bases.

Le retour de Stu Macher?

La même question revient à chaque film: qui se cachera sous le masque de Ghostface? Les cinéastes et des tueurs. Et avec des nouveaux visages comme Dermot Mulroney, Jack Champion, Tony Revolori, Devyn Nekoda et Samara Weaving, les paris sont ouverts.

Mais une rumeur persistante indique que ce pourrait être nul autre que Stu Macher qui soit l’auteur de ces meurtres, une théorie populaire voulant qu’il ne soit pas mort après avoir commis les meurtres du tout premier film. Cela dit, il risque très bien d’y avoir plus d’un tueur dans cette nouvelle intrigue, alors le mystère ne serait pas entièrement résolu.

«Plus violent»

Si plusieurs fans de Scream ont jugé le dernier chapitre un peu trop, disons, doux, seront heureux d’apprendre que le prochain film devrait revenir aux racines sanglantes de la saga. En entrevue au magazine américain Variety, Jenna Ortega a promis qu’on y trouverait «la version la plus agressive et violente de Ghostface jamais vue». Voilà qui a de quoi rassurer les fans d’hémoglobine!