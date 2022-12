Serment au roi: tenir bon pour enfin régler le problème

Plusieurs souhaiteraient que les députés péquistes rentrent dans le rang aujourd’hui, prêtent enfin serment à Charles III et aillent «travailler».

Comme si le travail des parlementaires se limitait à ce qu’ils font à l’intérieur du Salon bleu...

Pour qu’un combat réussisse, il faut souvent, de la part de ceux qui le mènent, une bonne dose d’opiniâtreté.

On peut même dire que lorsque de l’agacement commence à s’exprimer à gauche et à droite, c’est que le «travail» de persuasion se fait.

Selon moi, c’est le cas de la fronde péquiste contre le serment.

Les 7 premiers

Même un des premiers élus du Parti Québécois, Lucien Lessard, confiait samedi au Devoir que Paul St-Pierre Plamondon «devrait rentrer à l’Assemblée nationale», qu’il «a réussi à faire valoir son point de vue».

En 1970, six des sept premiers élus péquistes avaient d’abord refusé de prêter serment à Élisabeth II. On leur avait carrément refusé l’accès au Salon vert (le bleu fut vert jusqu’en 1978). Sauf un qui avait prêté serment... «par inadvertance», comme me l’a raconté l’historien Dave Noël à QUB radio, mardi.

À l’époque, l’unioniste Jean-Jacques Bertrand avait noté ceci : si on laisse entrer les pages dans la salle de l’Assemblée, «il n’y a pas de raison pour que d’autres ne puissent le faire sans avoir prêté ce serment».

Nouveau premier ministre à l’époque, Robert Bourassa avait promis d’«étudier avec diligence» le serment problématique.

Cinquante-deux ans plus tard, tout ce qui a été fait, c’est l’ajout d’un deuxième serment, celui-là au peuple du Québec. (La société distincte se fait souvent par rajouts : deux serments ; comme deux déclarations de revenus!)

Tout le monde convient que le serment royal est dépassé, caduc, anachronique, surtout à l’ère de Charles III. Il est donc temps de régler cette question.

Convictions

On reprochera au PQ d’étirer la sauce afin de cultiver une attention médiatique, dont son minicaucus a grand besoin. Il y a sûrement une part de ce calcul dans l’attitude du PQ actuellement.

Mais n’est-ce pas courant en politique? Sans compter que cette position du PQ de PSPP est fondée sur d’authentiques convictions et une certaine idée du Québec.

Une conception qui refuse les signes les plus manifestes de la domination monarchique. Ici, par exemple, contrairement à ce qui se passe dans les autres parlements du Dominion, ce n’est pas le lieutenant-gouverneur, représentant du roi, qui lit le discours d’ouverture. C’est le premier ministre lui-même.

Contrairement à ce que laisse entendre l’ancien président Paradis dans son avis juridique sur le serment, nous ne sommes plus en 1970. Ni en 1763... Cette déclaration d’allégeance monarchique ne doit donc plus être une condition sine qua non pour siéger à l’Assemblée nationale du Québec.

Même le chef libéral Marc Tanguay, qui a malheureusement bloqué l’adoption rapide en juin d’un projet de loi qui aurait réglé la question, semble avoir enfin compris : «Le serment au roi, c’est dépassé. On va vouloir travailler rapidement pour changer la loi», a-t-il déclaré hier.

Quant à la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, elle doit montrer qu’elle n’a pas que son patronyme de royal et appliquer une des huit solutions que lui ont proposées les experts s’étant prononcés sur la question. Ce qui éviterait des expulsions non seulement disgracieuses, mais surtout une violation du privilège parlementaire.