Ski alpin: une grosse malchance pour Arianne Forget

Les blessures font partie de la vie de bien des athlètes et pour la jeune skieuse Arianne Forget, cette réalité est arrivée à une étape cruciale de sa carrière, soit au moment où elle faisait son entrée dans le circuit européen.

Ayant débuté le ski à seulement 18 mois, Arianne Forget a commencé les compétitions avec les clubs de montagnes et avec la division laurentienne de ski, avant de joindre S1 Racing. Toujours avec cette équipe privée, elle est maintenant associée à la formation canadienne de ski alpin.

Après avoir évolué dans le circuit nord-américain la saison dernière, la skieuse s’apprêtait à faire ses premières Coupes du monde à l’hiver 2022-2023 lorsqu’elle s’est blessée à l’entrainement à Sölden, en Autriche.

Sur référence de son entraineur, elle a consulté un médecin de renommée mondiale en Autriche. Celui-ci lui a alors annoncé d’emblée que sa saison était terminée. «Ç’a quand même été un choc», a-t-elle mentionné en entrevue avec l’Agence QMI quelques jours après sa chute.

Le verdict étant tombé – rupture du ligament croisé antérieur et fracture du ménisque externe –, elle s’est rapidement fait opérer, un choix judicieux afin de pouvoir avoir une réadaptation plus rapide.

Dès les premiers jours suivant son opération, la skieuse a amorcé la thérapie et les massages lymphatiques afin d’optimiser sa réadaptation. Les progrès sont énormes.

«Ça fait 12 jours [...] et je marche avec mes béquilles, je suis capable de faire l’extension complète déjà. C’est excellent parce qu’après une blessure [du genre], c’est vraiment [ça] qu’on essaie de retrouver le plus vite possible», a-t-elle expliqué.

Forget entame ainsi un processus de remise en forme qui devrait durer plusieurs mois. «J’ai neuf mois devant moi. Ce n’est pas un neuf mois perdu, c’est vraiment une opportunité que j’ai pour travailler d’autres facettes de ma vie», a-t-elle indiqué.

Attention aux dommages collatéraux

Selon le médecin sportif et professeur à la faculté de médecine de l’Université Laval, Pierre Frémont, pour traiter une blessure du genre, on va souvent opter pour une intervention chirurgicale de reconstruction dans un délai le plus court possible, «parce que l’instabilité sur l’articulation peut créer du dommage secondaire».

Également, on immobilisait autrefois les athlètes blessés pendant plusieurs semaines, tandis qu’aujourd’hui, on vise à les faire bouger le plus rapidement possible pour éviter qu’ils perdent leur force, leur coordination et autre, estime Jonathan Tremblay, professeur en kinésiologie à l’Université de Montréal spécialisé, entre autres, en réadaptation et en préparation physique d’athlètes de haut niveau.

«Il y a un travail conjoint très rapide pour ramener l’athlète à bouger dès la première semaine après l’opération», a-t-il précisé.

Ainsi, on amène l’athlète à s’entrainer de façon progressive. «Même si on ne peut pas bouger une articulation, on peut trouver des stratégies pour mobiliser les articulations adjacentes [par exemple, la hanche ou la cheville], sans bouger l’articulation blessée», a mentionné Frémont.

Il faut également savoir que lors de la réadaptation, le greffon – le tissu utilisé pour la reconstruction – va passer par une période de faiblesse avant de regagner ses qualités. Cependant, au terme de la réadaptation, l’athlète pourra reprendre sa carrière sans conséquence.

«Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il ne faut pas penser qu’une telle blessure menace nécessairement la carrière d’un athlète autrement que de façon ponctuelle», a ajouté le médecin sportif.

Préparation mentale et blessures: gérer la prise de risques lors du retour

Quand il doit soigner une blessure, l’athlète doit souvent jongler avec plusieurs émotions. C’est pourquoi les psychologues sportifs et les préparateurs mentaux sont des éléments-clés dans l’entourage de ce dernier.

«On ne sait pas où le cerveau va trouver ça difficile. Est-ce au moment du choc, la blessure? Est-ce au moment de la réadaptation, de la guérison? Est-ce au moment du retour au jeu? Habituellement, il y a un des moments qui est plus charnière», a expliqué le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier à l’Agence QMI, précisant qu’il faut donc travailler de concert avec l’athlète.

Le soutien de la famille, des amis et de l’équipe d’intervenants de l’athlète peut ainsi avoir une incidence sur la motivation et le moral de celui-ci.

«Personnellement, j’ai été bien encadrée avec ma famille, mes amis et mes entraîneurs qui m’ont aidée à voir le positif, soit qu’il s’agit d’une épreuve à surmonter, d’un nouveau défi», a affirmé la skieuse Arianne Forget.

Au moment du retour à l’entrainement, il importe aussi de bien gérer les risques afin de modérer le tout. En effet, en prendre trop peut entraîner de nouvelles blessures, mais le contraire peut nuire à la progression. L’intervalle de risque vient alors donner une marge de jeu à l’athlète.

«Il n’y a aucun avantage à se mettre à risque. On est bien mieux de retrouver confiance en soi, en ses capacités, en son corps, en ses mouvements, avant de prendre des risques», a souligné Pelletier en précisant que l’intervalle de risque évolue au fur et à mesure que la progression se fait.