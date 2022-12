Stéphane Lafaut est le nouveau DG à la Ville de Lévis

Après quatre ans à titre de PDG de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut se tourne maintenant vers de nouveaux défis alors qu’il vient d’être nommé au poste de directeur général de la Ville de Lévis.

• À lire aussi: Discours d’ouverture de Legault: la langue, un enjeu «existentiel»

• À lire aussi: David Saint-Jacques et Damien Lemay: des astéroïdes au nom québécois

« [Il] s'est démarquée dans le cadre du rigoureux processus de sélection qui a été mis de l'avant pour pourvoir le poste. Au cours de celui-ci, M. Lafaut a pu convaincre qu'il représentait le leader recherché », a indiqué par communiqué le maire Gilles Lehouillier.

L’homme de 55 ans est titulaire d’une maîtrise en gestion et politiques de la sécurité et de la défense, d’une maîtrise professionnelle en étude de la Défense et d’un baccalauréat en sciences politiques.

Il cumule également plus d’une trentaine d’années d’expérience en tant qu’administrateur d’état en gouvernance et leadership institutionnel au sein du gouvernement du Québec et des Forces armées canadiennes.

« Ayant été responsable de la gestion de projets majeurs [...] de plusieurs milliards, monsieur Lafaut s’est démarqué par son expertise, sa capacité d’analyse et par sa résolution de problèmes », affirme la municipalité.

Performance et qualité

De son côté, Stéphane Lafaut se dit fier de joindre l’équipe de la Ville de Lévis et remercie les élus pour « ce vote de confiance ».

« Lévis est un exemple en matière de qualité de vie et je m’engage à travailler avec tous les acteurs concernés pour que l’administration municipale demeure à l’avant-garde des meilleures pratiques en termes de performance et de qualité », a fait savoir le principal intéressé.

La transition avec l’actuel directeur général par intérim, Dominic Deslauriers, se fera au courant des prochains jours. M. Lafaut occupera donc ce poste pour une durée de sept ans.

Le précédent directeur général de la municipalité, Simon Rousseau, avait quitté son poste au profit de la Ville de Gatineau, où il occupe les mêmes fonctions depuis mai dernier.