Tous les joueurs des Condors sanctionnés

Tous les joueurs des Condors de Beauce-Appalaches seront sanctionnés en raison des incidents entourant la destruction du Bol d’or lors des célébrations qui ont suivi leur victoire en Division 3.

L’enquête de la direction de l’établissement collégial a permis de conclure que ce n’est pas seulement quelques joueurs qui étaient présents au moment des incidents.

« Les gestes ont été posés par quelques joueurs, mais une grosse partie de l’équipe était présente au moment des incidents dans un bar de Saint-Georges, a expliqué le directeur des études et de la vie étudiante Jean-Philippe Vachon. Les joueurs présents ne sont pas intervenus quand des gestes répréhensibles ont été posés. »

« On veut que les joueurs apprennent de cette situation, de poursuivre M. Vachon. Le plus important est d’apprendre qu’ils doivent intervenir quand des gestes avec lesquels ils ne sont pas confortables se produisent. »

La direction a rencontré des joueurs, des entraîneurs et des personnes externes à l’équipe au cours de son enquête.

« Au départ, on croyait que les événements s’étaient déroulés en présence de quelques joueurs seulement, mais ce n’est pas le cas, a souligné M. Vachon. Comme dans n’importe quelle équipe, les joueurs n’ont pas dénoncé leurs coéquipiers, mais l’enquête a permis de faire la lumière. »

Sanctions supplémentaires

Au cours d’une réunion d’équipe, mardi soir, la direction a fait connaître les sanctions supplémentaires.

« Tous les joueurs auront une note de faute comportementale à leur dossier tout au long de leur parcours au cégep et les sanctions seront plus sévères s’il y a une récidive. On a aussi annulé le banquet de fin de saison qui devait se dérouler le 17 décembre. Les joueurs devront défrayer la pénalité découlant de l’annulation de la réservation au Centre des congrès de Saint-Georges. L’annulation a secoué les joueurs qui pensaient pouvoir boucler la saison sur une bonne note avec leur famille. »

Travaux communautaires

Les 70 joueurs devront aussi s’impliquer auprès de deux organismes de la région.

« Un capitaine est venu nous voir la semaine dernière pour nous demander comment ils pouvaient réparer leur erreur. On a convenu que tous les joueurs devront s’impliquer auprès de Nez rouge à Saint-Georges et à Sainte-Marie dans le volet de raccompagnement ainsi qu’auprès de Moisson Beauce. »

« On veut que les joueurs redonnent à la population et redorent l’image de la Beauce, de poursuivre M. Vachon. Ce n’est pas seulement l’image de l’école qui a été entachée, mais aussi celle de toute la Beauce puisque des gens ont relié ce fâcheux incident à tous les Beaucerons. »

Ce n’est pas quantifiable, mais M. Vachon juge que la réprobation des autres étudiants est aussi une sanction importante pour les joueurs.

« Ils ont été pointés du doigt par leurs pairs et ils longent les murs à l’école, a-t-il indiqué. Ils vont apprendre et grandir de ces événements. »

Quant au trophée démoli, le RSEQ va s’assurer d’en faire fabriquer un nouveau et va refiler la facture aux joueurs.

Deux dossiers séparés

Malgré la crise qui a secoué l’établissement, la direction a convenu d’aller de l’avant avec la demande de promotion en Division 2.

Le collège devait faire connaître sa réponse au plus tard le 25 novembre. La présentation au comité de sélection s’est faite mardi matin, et les Condors sont en attente de la décision.

« Ce sont deux dossiers séparés à l’école et on a eu des discussions avec le RSEQ pour s’assurer que ça soit la même chose de leur côté. La permanence du RSEQ est d’accord avec nous et on verra avec le comité. Avec toute l’énergie mise en place depuis 2019, nous sommes rendus à faire le saut en Division 2. »