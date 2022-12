Un automne qui passe à l’histoire dans tout le Canada

Trois titres nationaux, deux médailles d’argent dans des championnats canadiens et six conquêtes provinciales. Jamais le Rouge et Or n’avait connu un automne aussi faste dans son histoire.

La conquête de la Coupe Vanier par l’équipe de football a été la cerise sur le gâteau de la « meilleure saison automnale » de la part d’un programme universitaire dans l’histoire du sport au Canada.

L’équipe féminine de rugby avait lancé le bal il y a un peu plus de trois semaines en ramenant le titre de championne canadienne de la Colombie-Britannique.

Quelques jours plus tard, la formation féminine de cross-country les imitait d’Halifax pendant que l’équipe des hommes prenait le deuxième rang.

Puis, les protégées de David Desloges ont elles aussi reçu une médaille d’argent après leur défaite en finale canadienne de soccer.

Les titres provinciaux des deux équipes de golf et l’équipe masculine de cross-country complètent la longue liste.

« C’est quelque chose d’assez spectaculaire », lance la directrice du Service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne.

« On n’a jamais eu autant de couvertures de l’Université Laval et du Rouge et Or cet automne en raison de la performance de nos étudiants-athlètes. C’est assez exceptionnel. »

Des installations vantées

Mais qu’est-ce qu’il peut bien y avoir dans l’eau au PEPS pour voir ses exploits s’aligner les uns après les autres durant le même automne ?

Les entraîneurs des équipes concernées ont leurs hypothèses.

« On a des très belles installations. C’est pas négligeable dans le choix de l’athlète. L’encadrement est bon aussi. Toutes ces choses-là rassemblées vont nous donner un coup de main », estime Glen Constantin, qui a offert une 11e Coupe Vanier à l’Université Laval.

L’entraîneur de l’équipe de soccer féminine, David Desloges, abonde dans le même sens.

« On a les installations, on a ce dont on a besoin pour performer, on a surtout les athlètes qui viennent et qui s’investissent dans le projet du Rouge et Or. À tous les niveaux, ça se fait ressentir. Ce qui s’est passé démontre que les besoins pour pouvoir évoluer et performer sont comblés. »

Pour Mathieu Paradis, qui dirige l’équipe masculine de golf, « ce n’est pas un hasard si les choses sont ainsi ».

Lui et plusieurs de ses homonymes saluent le travail réalisé dans l’ombre.

« On a un programme très structuré. On s’entraîne à chaque jour, on est au gym, on est au golf, on fait beaucoup de trucs pour faire en sorte que les performances soient bonnes. »

Motivation supplémentaire

Bon an, mal an, l’Université Laval essaie d’être l’hôtesse d’au moins un championnat canadien, un luxe que plusieurs autres établissements au pays ne peuvent se permettre.

Plusieurs athlètes le voient ainsi comme un petit bonus à leur passage avec le Rouge et Or.

« De pouvoir vivre un championnat canadien devant leur proche, c’est une petite motivation de plus pour les athlètes. [...] Ça peut amener quelque chose de positif », note le pilote de la formation de rugby, qui aura justement l’occasion d’expérimenter la chose l’an prochain.

Les championnats canadiens universitaires de rugby se joueront à Québec.

La recette

« Le recrutement, c’est presque juste du bouche-à-oreille. C’est la preuve, de notre côté, que le programme est solide, que les jeunes aiment ça, et en plus, on gagne. C’est encore mieux. »

– Mathieu Paradis, entraîneur-chef de l’équipe masculine de golf

« On doit être parmi les universités avec les meilleures installations au pays. Une fois que tu as les entraîneurs et que tu as les outils, ça devient intéressant pour les joueurs. »

– David Desloges, entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer

« On a de très belles infrastructures sportives. Les athlètes ont beaucoup d’outils pour pouvoir se développer et performer. Et cette année, on dirait qu’il y a plein de choses qui ont culminé en même temps. »

– François Vachon-Marceau, entraîneur-chef de l’équipe féminine de rugby

« Le succès amène quand même le succès. La notoriété du Rouge et Or au niveau canadien est très forte et l’a toujours été. »

– Julie Dionne, directrice du Service des activités sportives de l’UL