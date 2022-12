Un Globe de cristal pour éviter de rester sur sa faim

Le double médaillé olympique Éliot Grondin piaffe d’impatience d’amorcer sa saison.

Médaillé d’argent à l’épreuve individuelle de snowboard cross des Jeux de Pékin et de bronze à l’épreuve mixte en compagnie de Meryeta Odine qui a également pris le 3e rang en solo, le Beauceron débutera finalement sa saison, vendredi aux Deux Alpes en France, course qui devait initialement se dérouler les 28 et 29 octobre, mais qui a été repoussée en raison du manque de neige.

« J’ai hâte que ça parte, a lancé Grondin d’entrée de jeu. J’ai eu un bon été d’entraînement et trois camps sur la neige au Chili, en Italie et maintenant en France, mais c’est le fun de courser. »

Si ses deux médailles en Chine l’ont comblé, le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce veut connaître une meilleure saison en Coupe du monde.

« Mes deux médailles aux Jeux qui étaient l’objectif principal de ma saison ont permis de conclure à une bonne saison, mais je ne suis pas entièrement satisfait de mon année en Coupe du monde, a-t-il expliqué. Il y a place à l’amélioration et une bonne coche à aller chercher. »

« Je veux connaître un bon départ et afficher mes couleurs en partant, de poursuivre Grondin. Un bon départ peut jouer beaucoup dans la tête de mes adversaires. L’an dernier, je n’avais pas connu un début de saison extra. »

« Il n’y a pas eu de grosse retraite pendant la saison morte, d’ajouter le planchiste de 21 ans. On a fait quelques chronos lors des camps sur neige, mais on aura vraiment une bonne idée des forces en présence en fin de semaine. »

Objectif clair

Champion olympique et idole de Grondin quand il a fait ses débuts, l’Autrichien Alessandro Haemmerle sera encore parmi les favoris tout comme son compatriote Julian Lueftner qui a terminé en quatrième place en Chine. Les Français seront aussi à surveiller, notamment Merlin Surget.

Grondin s’est fixé deux objectifs pour cette année post-olympique.

« Mon objectif est de remporter le Globe de cristal, a-t-il affirmé. Je suis passé près il y a deux ans en terminant en deuxième place et ça m’a laissé sur ma faim. L’an dernier, j’ai reculé au classement. Je n’avais pas fait toutes les courses, ce qui n’avait pas aidé. »

Débuts de McManiman

Le championnat mondial qui sera disputé à Bakuriani en Georgie au début mars est l’autre gros objectif de la saison de Grondin. « J’ai terminé en deuxième place il y a deux ans et je veux faire mieux. »

Chez les femmes, Audrey McManiman fera aussi ses débuts. Qualifiée pour les Jeux de Pékin, McManiman a connu sa meilleure saison l’an dernier avec un premier podium en carrière et une 5e place au classement cumulatif de la Coupe du monde.

Si la saison a tardé à se mettre en marche, les planchistes vont prendre les bouchées doubles d’ici la période des Fêtes.

Cervinia en Italie accueillera la deuxième étape de la Coupe du monde du 15 au 17 décembre et Montafon en Autriche suivra immédiatement après du 18 au 20.