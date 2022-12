Un impact «vraiment important» pour les athlètes de la région

Célébré depuis 50 ans, le Gala de l’athlète a permis de mettre en lumière les exploits des sportifs de la région, mais surtout, d’avoir un impact « extrêmement important » sur leur carrière et leur développement.

L’ampleur de cet impact, l’ancien patineur de vitesse longue piste Gaétan Boucher et l’ex-plongeuse Sylvie Bernier ont pu en prendre la pleine mesure. Le premier a été sacré athlète de l’année en 1977, puis en 1980. La seconde a raflé ces honneurs en 1983 et l’année suivante.

Dans le cadre du 50e anniversaire du Gala, les deux anciens olympiens avaient été invités, en compagnie de plusieurs autres sportifs de renom, à célébrer la tradition d’excellence sportive dans la région.

Leur travail reconnu

Boucher et Bernier ont rappelé à quel point cette récompense faisait chaud au cœur, mais qu’elle permettait également de reconnaître le dur travail derrière leurs performances aux quatre coins de la planète.

« Les gens qui nous reconnaissaient, c’étaient des gens du milieu, des journalistes du milieu, qui prenaient le temps d’une soirée pour reconnaître le travail. Pas juste le travail des athlètes, mais des entraîneurs, des bâtisseurs et des parents aussi qui étaient là pour nous. C’était extrêmement important cette soirée-là. »

Pour Gaétan Boucher, quadruple médaillé olympique, l’événement a aussi ouvert la porte à la future génération d’athlète.

« Il y a eu des plongeuses après Sylvie. Il y a eu des patineurs après moi. Je regarde Pierre Harvey, son fils a suivi et d’autres athlètes aussi. C’était vraiment important pour nous cette reconnaissance », a-t-il rappelé.

Une belle relève

Entre les anciens qui s’échangeaient souvenirs et anecdotes dans la bonne humeur, plusieurs jeunes sportifs en étaient à un premier gala du genre. Mais sûrement pas à leur dernier si l’on en croit Sylvie Bernier.

« On l’a toujours dit que la région de Québec, c’est une pépinière d’athlètes et de belles personnes aussi. Des gens qui réussissent sur la scène nationale et internationale et qui représentent super bien la région », a-t-elle assuré, un brin fière de voir la région toujours aussi bien représentée par ces jeunes pousses.

Gaétan Boucher a été à même de constater la vigueur de la relève dans la région. Le héros des Jeux de Sarajevo en 1984 a raconté avoir recommencé à s’entraîner en vue de participer au championnat des maîtres. Les jeunesses sur lames l’ont passablement impressionné à l’anneau de glace.

« Des jeunes qui vont vite, il y en a un paquet. J’embarque sur la glace dans certaines sessions où on est avec des plus jeunes, ils ont 14, 15 et 16 ans et ça patine ! Et c’est pas l’équipe nationale, c’est pas l’équipe du Québec encore. C’est des jeunes qui vont y accéder plus tard. »

Les lauréats de la soirée

Athlète de l’année

Laurent Dubreuil | Patinage de vitesse longue piste

Sport individuel international

Laurent Dubreuil | Patinage de vitesse longue piste

Partenaire/coéquipier international

Ann-Renée Desbiens/Marie-Philip Poulin | Hockey sur glace

Photo Simon Baillargeon

Entraîneur international

Gregor Jelonek | Patinage de vitesse longue piste

Sport individuel national

Victor Primeau | Ski acrobatique

Partenaire/coéquipier national

William Dufour | Hockey sur glace

Entraîneur national

Nicolas Fontaine | Ski acrobatique

Athlète / Étudiant

Jean-Simon Desgagnés | Athlétisme

Équipe

Rouge et Or cross-country

Découverte féminine

Alexia Aubin | Hockey sur glace

Découverte masculine

Enzo Fabi | Taekwondo

Officiel

Bruno Martin | Gymnastique artistique

Bénévole

Florence Klein | Natation artistique Québec