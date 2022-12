Une première femme à la barre de la Musique du Royal 22e Régiment

La capitaine Marie-Perle Broadley est devenue, le 20 août dernier, la première femme à diriger, en 100 ans d’histoire, la Musique du Royal 22e Régiment.

La cheffe de 53 ans a fait ses débuts lors du Concert au crépuscule aux Forts-de-Lévis, avec la soprano invitée Marie-Josée Lord.

« La soirée a été magnifique, le répertoire était magnifique, la température a été magnifique et il y a eu des feux d’artifice incroyables à la fin. J’ai eu l’impression d’être à mon apogée. J’étais très contente », a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

Elle avait réalisé une autre première en devenant, en septembre 2020, la première cheffe à diriger la Musique centrale des Forces armées canadiennes à Ottawa. La flûtiste de formation a pris la relève, le 18 juillet dernier, du capitaine Vincent Roy qui était en poste à Québec depuis 2018.

Pour celle qui a fait son entrée dans les Forces armées canadiennes en 1987 avec la Musique du Régiment de Maisonneuve à Montréal, ces accomplissements sont la réalisation d’un rêve.

« Tous les matins que je me retrouve sur le podium devant ces musiciens-là, c’est un rêve. Je suis encore nerveuse aujourd’hui parce qu’ils sont tellement bons. C’est un rêve, à tous les jours, d’être avec eux », a-t-elle laissé tomber.

Du plaisir

Marie-Perle Broadley, qui a débuté sa carrière de chef à la direction de la Garde de cérémonie Ottawa, en mai 2019, pourrait, en raison de ses années de services, prendre sa retraite. Une décision qu’elle a décidé de remettre à plus tard.

« Je veux rester, parce que c’est trop l’fun », a-t-elle admis en riant.

Lorsqu’elle a été choisie pour diriger la Musique du Royal 22e Régiment, Marie-Perle Broadley avoue n’avoir jamais vraiment pensé à la signification d’être devenue la première femme à la tête de cette institution centenaire.

« Si on m’avait dit, il y a 20 ans, lorsque j’étais flûtiste avec cet ensemble, que je deviendrais un jour, commandante de la Musique de Royal 22e Régiment, j’aurais bien ri. Je n’y pensais pas à ce moment-là et je ne pensais pas que c’était une option pour moi », a-t-elle mentionné.

En 1998, elle indique qu’il y avait trois femmes parmi les 35 musiciens de la Musique du Royal 22e Régiment.

« Aujourd’hui, c’est plus de la moitié », a-t-elle précisé, ajoutant que les femmes sont de plus en plus majorité dans les grands orchestres du monde.

Une flûte pour sept

Originaire de Saint-Léonard à Montréal, Marie-Perle Broadley a commencé à jouer de la flûte, en secondaire un, avec l’harmonie de l’école Gabrielle-Roy.

« Je partageais une flûte avec six autres flûtistes. Les ressources étaient très limitées », a-t-elle fait savoir que l’instrument était nettoyé après chaque utilisation.

Elle a poursuivi ses études musicales à l’école secondaire Saint-Luc, à Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal pour ensuite continuer au Collège Saint-Laurent.

En 1987, elle joint les rangs de la Réserve des Forces armées canadiennes et la Musique du Régiment de Maisonneuve avant, de poursuivre, deux ans plus tard, à la suite d’un déménagement, au sein des Voltigeurs de Québec durant neuf années.

« Une amie m’avait suggéré d’aller avec elle passer une audition. J’ai été acceptée. C’était une bonne façon de gagner des sous durant mes études. Trente-cinq ans plus tard, je suis toujours là », a-t-elle fait remarquer.

Elle a poursuivi sa formation au Conservatoire de musique à Montréal pour ensuite les terminer dans le sous-sol du Grand Théâtre, à Québec.

La Musique du Royal 22e Régiment présentera trois concerts de Noël. Un premier, samedi, au Centre communautaire de Saint-Antoine-de-Tilly, le 8 décembre, à l’église de la Nativité de Notre-Dame de Beauport et le 11 décembre à l’église de Saint-Georges de Beauce. C’est gratuit.

Photo :

La cheffe Marie-Perle Broadley, lors de ses débuts, avec la Musique du Royal 22e Régiment, l’été dernier, à Lévis.

Photo crédit Caporal Sébastien Lauzier-Labarre

(FotoWeb – 67825437.jpg