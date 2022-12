Violence armée et trafic d’armes: deux hommes arrêtés en Outaouais

Deux hommes de 28 et 39 ans ont été arrêtés jeudi matin dans le cadre d’une opération policière menée à Gatineau et à l’Ange-Gardien en matière de lutte à la violence armée et le trafic d’armes à feu illégales.

L’Escouade régionale mixte (ERM) de l’Outaouais a indiqué jeudi matin avoir mobilisé une trentaine de policiers pour cette opération dont le but est «la recherche d’éléments de preuve dans les domiciles des deux individus arrêtés», a-t-on expliqué dans un communiqué.

Les deux hommes sont présentement rencontrés par les enquêteurs, a-t-on précisé.

Plus de détails suivront.