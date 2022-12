Yesica Nery Plata inspirée par sa défunte mère

LAVAL | Il faudrait bien plus qu’un combat reporté pour que la championne mexicaine Yesica Nery Plata perde son sourire.

• À lire aussi: Kim Clavel malade, tout le gala à l’eau

Pendant que son duel d’unification contre Kim Clavel a été remis au 13 janvier, en raison d’une soudaine infection à l’influenza frappant la Québécoise, Nery Plata (28-2, 3 K.-O.) profitait d’une journée de congé imprévue au chic Holiday Inn de Laval, jeudi. L’occasion était belle pour aller à sa rencontre afin de mieux la connaître.

– «N’y a-t-il pas un peu de déception?»

– «Non, a-t-elle répondu franchement. Nous sommes habitués de faire face à des situations comme celle-là dans la boxe et j’espère que Kim s’en remettra rapidement.»

Si elle ne semble aucunement affectée par la tournure des événements, c’est que Nery Plata, originaire de Mexico, a déjà connu des jours beaucoup plus difficiles. Ça aide inévitablement à relativiser les aléas de la boxe professionnelle.

Chantal Poirier / JdeM

Les bouteilles jaunes

Au fil de la discussion, on apprend ainsi que Nery Plata n’avait que 23 ans quand sa mère Modesta Plata Medina est décédée, en 2018, après avoir été aux prises avec une dépendance, soit à une drogue à prix modique particulièrement répandue dans les quartiers pauvres de Mexico.

«Une bouteille jaune», a décrit la boxeuse, avec le trémolo dans la voix, expliquant qu’il s’agissait d’un solvant très fort que sa mère inhalait. Trop souvent.

«Maman a consommé ça jusqu’à en être dépendante, a expliqué la boxeuse. Sa santé s’est détériorée et, un jour, son corps n’était plus en mesure de le prendre.»

Son père Oscar Alejandro Nery, qui est aussi son entraîneur, est demeuré auprès de sa femme jusqu’à la toute fin. Mais déjà, la boxe servait d’échappatoire pour la famille car, admet l’athlète maintenant âgée de 28 ans, «la vie était difficile à la maison».

Le décès de la maman est survenu à quelques mois du combat entre Nery Plata et sa compatriote Silvia Torres. En l’emportant, la boxeuse endeuillée devenait alors championne intérimaire de la WBA, le 14 avril 2018. Dédiant naturellement sa victoire à sa défunte mère, elle portait, ce soir-là, une culotte avec un cœur et le mot «mama».

Père et entraîneur

De son propre aveu, la tragédie entourant sa mère aura possiblement soudé encore davantage le reste de la famille. Vers la fin de l’entrevue, il y a d’ailleurs le jeune frère Oscar, qui poursuit également sa propre carrière de boxeur, qui est venu rejoindre sa grande sœur et le paternel pour quelques portraits de famille captés par la photographe Chantal Poirier. Âgé de 25 ans, il est également entraîné par papa.

«L’important, c’est d’être le papa à la maison et d’être l’entraîneur au gymnase, a commenté le père de famille, en regardant sa progéniture avec beaucoup de fierté dans les yeux. Dans certains cas, ça ne fonctionne pas bien, mais pour nous, ça va très bien, même si un père craint toujours qu’il arrive quelque chose à son enfant quand il est dans le ring.»

«La situation d’avoir un père entraîneur pourrait être difficile, mais nous avons toujours réussi à bien nous entendre», a corroboré Yesica.

Des promesses

La championne mexicaine confirme qu’elle pense à sa mère à tous les jours et, spécialement, avant chacun de ses combats.

«Encore aujourd’hui, ma mère demeure une inspiration, tout comme mon père et mon frère, a dit Nery Plata. J’ai fait des promesses à maman avant qu’elle meure...»

Déjà, la Mexicaine a rempli son premier mandat, qui était d’obtenir un titre mondial (WBA), ce qu’elle a réussi en détrônant Yesica Bopp, en mars dernier, au Panama. Or, elle rêve d’aller encore plus loin. La prochaine étape serait de devenir championne unifiée des mi-mouches, mais pour y arriver, elle devra revenir au Québec en janvier et vaincre Kim Clavel (16-0, 3 K.-O.), championne du WBC.

«De la neige pour la première fois»

Yesica Nery Plata fait contre mauvaise fortune bon cœur. La Mexicaine était débarquée au Québec pour se battre, jeudi soir, mais elle devra revenir en janvier. Aussi bien en retirer du positif.

«Ce sera assurément un avantage pour moi de connaître déjà un peu l’environnement avant de revenir pour le combat», a-t-elle fait remarquer.

Certes, il y aura moins d’inconnu pour la boxeuse mexicaine, le mois prochain, en marge de la reprise du combat d’unification contre Kim Clavel. Elle aura vu l’amphithéâtre de la Place Bell et ses alentours, parcouru la route entre l’aéroport et l’hôtel, puis connu un tant soit peu le climat québécois.

«J’ai vu de la neige pour la première fois», a-t-elle admis, les yeux brillants.

Des peaux de lièvres tombaient en effet sur Laval, jeudi matin. Avec le sapin de Noël dans le lobby de l’hôtel, c’était bucolique. Déjà, on a cru bon d’informer Nery Plata que le manteau blanc risque d’être beaucoup plus épais au Québec lorsqu’elle reviendra.

De la pizza, mais pas de poutine

À défaut de vivre une immersion complète en goûtant à la poutine, un mets dont elle ignorait complètement l’existence jusqu’à jeudi, elle a pu profiter de la soirée de mercredi pour manger de la pizza, l’un de ses plats favoris.

«Pour la journée de jeudi, on reste tranquille, on va se promener un peu et aller manger», prévoyait celle étant accompagnée de son père, qui est également son entraîneur, et de son jeune frère.

– «Vas-tu essayer la poutine?», a-t-on insisté.

– «Peut-être.»

On a la vague impression que la boxeuse mexicaine, qui repart vendredi, voulait demeurer polie. Malgré le sourire éternel, peu d’enthousiasme à l’idée d’engloutir ce savant mélange de «papas fritas», de fromage et de sauce brune. Motus et bouche cousue pour la galvaude.

Yesica Nery Plata voue une grande admiration pour Frida Kahlo, qui fait figure d’icône au Mexique. «Une artiste extraordinaire, mais surtout une femme dont l’histoire est tellement inspirante», a-t-elle décrit, parlant de son courage pour l’avancement de la société et ce, malgré de graves problèmes de santé.

Si elle boxe aujourd’hui, la championne de la WBA estime être tombée en amour avec la discipline dès son jeune âge alors que son père servait notamment de partenaire d’entraînement à Marco Antonio Barrera.