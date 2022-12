Alerte au Collège de la Cité à Ottawa

Les étudiants et le corps enseignants de deux campus du Collège de la Cité à Ottawa sont actuellement confinés en raison de menaces a fait l’établissement sur sa page Facebook.

«On est tous en lockdown. On s'est bien fait aviser que ce n'était pas une pratique. On ne doit pas s'approcher des fenêtres et [on doit] rester cachés. C'est les consignes qu'on a reçues. [...] Ça fait plus d'une heure qu'on est confinés», a indiqué Victoria Gagné, une étudiante en journalisme.

La police d’Ottawa aurait été appelée à se rendre sur Aviation Parkway vers 10h25 vendredi matin, a-t-elle indiqué sur Twitter. La nature des menaces n’a pas encore été précisée.

«Personne ne peut entrer ni sortir de leurs édifices en ce moment. La police est sur les lieux», peut-on lire dans le message du Collège de la Cité, invitant au calme.

L’alerte touche les campus d’Ottawa et d’Orléans.

D’autres informations suivront...