Brady Tkachuk célèbre son 300e match en grand

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk était de tous les instants de son 300e match en carrière, vendredi à New York, lui qui a réussi un tour du chapeau à la Gordie Howe, et même plus, pour aider les siens à défaire les Rangers 3 à 2 en prolongation.

Le quatrième choix au total de l’encan de 2018 a amorcé sa soirée de travail au deuxième engagement, préparant le filet de Tim Stützle en avantage numérique, avant de se battre, quelques minutes plus tard, contre Jacob Trouba.

Les «Sens» étaient sur le point de s'incliner quand Thomas Chabot a intercepté un dégagement des Rangers, alors que le gardien Cam Talbot avait été retiré au profit d’un sixième patineur, avant de tirer vers le filet du gardien Igor Shesterkin. Positionné dans la trajectoire du lancer, Tkachuk a complété son exploit peu habituel en redirigeant la rondelle, marquant du même coup son 100e filet en carrière.

L’athlète de 23 ans n’avait toujours pas fini son travail. En prolongation, il a profité d’un relais de Chabot pour s’amener seul devant Shesterkin, glissant la rondelle entre ses jambières pour clore le débat.

Shesterkin aura d’ailleurs peu de choses à se reprocher, lui qui a bloqué 34 des 37 rondelles dirigées vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Talbot a signé le gain en vertu d’une performance de 25 arrêts.

Lankinen musèle les Islanders

Au UBS Arena, le gardien des Predators de Nashville Kevin Lankinen a été intraitable, bloquant 48 des 49 rondelles dirigées vers lui, pour aider les siens à l’emporter 4 à 1 contre les Islanders de New York.

Après une première période plus tranquille, lors de laquelle il a seulement eu à bloquer neuf lancers, l’homme masqué des visiteurs a été beaucoup plus occupé, faisant face à 18 tirs à l’engagement médian, puis 22 au dernier tiers.

Il a d’ailleurs perdu son blanchissage en troisième période, cédant lors d’un avantage numérique aux favoris de la foule, devant Mathew Barzal.

Offensivement, les Predators ont pu compter sur leur avantage numérique, et surtout, la connexion entre Matt Duchene, Roman Josi et Filip Forsberg. Les deux premiers ont d’ailleurs préparé la table pour le troisième, afin de marquer le premier but des «Preds».

Encore avec l’avantage d’un homme, les deux attaquants ont mis la table pour le filet du défenseur suisse, au deuxième vingt.

C’est toutefois Duchene qui a eu la soirée la plus productive, lui qui a aussi secoué les cordages en troisième période. Mikael Granlund a obtenu l’autre réussite des vainqueurs.

Patrik Laine vient hanter les Jets

À son premier match depuis le 12 novembre, Patrik Laine s’est fait plaisir en touchant la cible deux fois face à son ancienne équipe, les Jets de Winnipeg, dans un gain de 4 à 1 des Blue Jackets de Columbus, vendredi.

L’attaquant finlandais a mis un peu moins de sept minutes avant de rappeler aux partisans manitobains ce dont il était capable, après avoir raté près d'un mois d'activité en raison d'une blessure à la cheville. Laine a hérité d’une passe précise de Johnny Gaudreau avant de secouer les cordages, pour ouvrir la marque.

Il a aussi profité d’un jeu de Gaudreau et Boone Jenner en entrée de zone, en deuxième période, pour faire scintiller la lumière rouge une deuxième fois. Il portait ainsi la marque à 3 à 0.

Erik Gudbranson et Gustav Nyquist ont aussi marqué pour les vainqueurs, qui ont retraité au vestiaire, après 40 minutes, avec une avance confortable de 4 à 0.

Laine a finalement pu célébrer au terme des 60 minutes. L’ancien deuxième choix au total avait démontré de belles choses à ses premières années à Winnipeg, mais il avait rapidement fait part de son mécontentement. Il avait finalement été échangé dans une transaction impliquant Pierre-Luc Dubois. Le Québécois avait été choisi par les Blue Jackets avec la sélection qui suivait immédiatement celle de Laine.

Dubois a d’ailleurs inscrit le seul filet des Jets du match, en avantage numérique au dernier tiers. Il a ainsi privé Joonas Korpisalo d’un blanchissage. Ce dernier a tout de même réussi 37 arrêts dans le match.