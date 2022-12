Budget 2023: le grand jeu des négociations est ouvert à l'hôtel de ville de Québec

Bruits de couloirs, rumeurs, bluff, revirements, propositions et contre-propositions. Le grand jeu des négociations autour du budget 2023 a bel et bien été lancé vendredi dans les couloirs de l’hôtel de Ville de Québec.

• À lire aussi: Marchand conscient de devoir négocier

• À lire aussi: La mise à jour des coûts du tramway repoussée au «début 2023»

Vendredi midi, les principaux protagonistes de cette joute se sont présentés, tour à tour, devant les journalistes. Tous ont essayé d’en dire le moins possible au sujet des pourparlers à venir.

«Les discussions vont se poursuivre durant la fin de semaine et la semaine prochaine. Il n’y a pas d’entente avec personne présentement. Le but est d’adopter ce budget-là idéalement la semaine prochaine», a d’abord laissé tomber le maire Marchand.

Non négociables

Cela dit, ce dernier a réitéré que certains éléments principaux de son budget sont «non négociables». Pas question d’augmenter les taxes au-delà de 2,5% ni de toucher à la réserve destinée à la lutter contre les changements climatiques, a-t-il martelé.

Même s’il souhaite une adoption avant le 31 décembre, Bruno Marchand a rappelé que la Ville pourrait, dans tous les cas, «continuer de fonctionner» puisque la Loi sur les cités et villes prévoit des façons de faire pour ce genre de cas exceptionnels.

Le parti du maire Marchand a 10 élus au conseil municipal. Pour faire passer son budget, il a besoin de l’appui d’au moins deux conseillers des partis d’opposition ou des indépendants.

Le chaud et le froid

Du côté des opposants, tous comptent bien participer aux négociations avec l’équipe du maire, mais personne n’a voulu dire clairement où ira son vote.

«Sur le budget, je ne m’avancerai pas tant que les pléniers ne seront pas terminés parce qu’on continue à se documenter (...) C’est sûr que, pour l’instant, notre appui n’est pas acquis», a laissé tomber le chef de Québec d’abord, Claude Villeneuve.

Du côté de Québec 21, un changement de ton a été observé. Mardi, les deux élus du parti ont clairement affirmé qu’ils allaient voter contre le budget si jamais la réserve financière pour lutter contre les changements climatiques y était incluse.

Or, Québec 21 a annoncé qu’elle déposera une proposition chiffrée à l’équipe du maire. Les deux conseillers, Éric Ralph Mercier et Stevens Mélançon, n’excluent plus désormais de voter en faveur du budget. Sans surprise, le nouveau chef du parti, Patrick Paquet, a soigneusement évité de détailler le contenu de la proposition à venir.

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec et seule élue de son parti, a affirmé avoir «de grandes hésitations» à appuyer le budget. «Je ne veux pas juste le balayer tout de suite. Je veux poser plus de questions et savoir mieux», a-t-elle soutenu.

Les deux conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault, ne se sont pas adressés aux médias vendredi. Jeudi, ils avaient affirmé au Journal vouloir attendre la fin des comités pléniers – soit le mercredi 7 décembre au soir - avant de se prononcer.