Carte postale de Cayo Coco et Cayo Cruz

Du côté nord-est de Cuba, dans l’archipel Jardines Del Rey, des îles étroites sont connues comme les destinations les plus ensoleillées du pays : Cayo Coco et Cayo Cruz. Souvent nommées les « cayos » (cayes), elles sont reliées à l’île principale par des ponts et promettent des vacances dans le calme et la contemplation la plus absolue.

Avec des plages de sables blancs de plusieurs kilomètres, elles seraient parmi les plus belles au monde, et certainement les plus esthétiques grâce aux 50 nuances de turquoise. Les légendes racontent d’ailleurs que ces îles, autrefois désertes, étaient prisées par les pirates des Caraïbes.

Cayo Coco est la plus grande de l’archipel avec 22 kilomètres de plages. Pour s’y rendre, on parcourt une longue route entourée d’un marécage où se côtoient ibis blanc, symbole de l’île, flamants roses, cormorans et pélicans. Ces paysages naturels débutent bien les vacances.

Photo courtoisie

Cayo Cruz, plus petite, est une destination balnéaire plus récente idéale pour les voyageurs en quête de farniente sous le chaud soleil cubain. À proximité d’un parc marin, les amateurs de pêche sportive seront tout autant ravis.

La nourriture

La gastronomie cubaine aime le mélange du sucré et du salé. Les plats populaires sont souvent composés de haricots noirs, de riz et d’épices. Cuba étant entourée d’eau, les poissons et fruits de mer sont également souvent au menu ! Ces plats typiques sont à déguster lors de votre passage :

Photo courtoisie

La langouste cubaine : très réputée, on la retrouve dans la plupart des restaurants cuisinée à base de « sofrito », une sauce tomatée.

Le Picadillo : ce mets de bœuf haché est généralement accompagné de riz blanc, de haricots noirs et de bananes plantains.

L’ananas farci : au cœur de la gastronomie cubaine, l’ananas est farci de jambon, beurre et sucre pour un plat sucré-salé exquis.

Papas Rellenas : servi comme petite bouchée ou en accompagnement, il s’agit en fait des pommes de terre pilées roulées dans la chapelure et frites. On y ajoute souvent une viande ou des poivrons.

Les activités incontournables

Évidemment, les activités nautiques sont au cœur des incontournables à Cayo Coco et Cayo Cruz, mais il y a aussi beaucoup à faire pour s’imprégner de la culture locale.

Plonger et pêcher dans le Parc Marin de Cayo Cruz.

Faire de l’apnée le long du récif corallien.

Se laisser transporter sur les eaux turquoise en catamaran.

Grimper jusqu’à 32 mètres de haut au Rocarena Climbing Center.

Découvrir la ville de Moron, son moulin à sucre et sa fabrique de cigares.

Photo courtoisie

Se prélasser à Playa Pilar, la plus grande dune des Caraïbes et un lieu d’inspiration pour Ernest Hemingway.

Le climat

Cayo Coco et Cayo Cruz ne reçoivent pratiquement pas de pluie pendant l’hiver. Vous pourrez donc jouir de vos vacances sous un soleil radieux et une température moyenne de 25°Celcius.

S’y rendre

Air Transat propose des forfaits tout inclus vers Cayo Coco et Cayo Cruz et vole à destination depuis Montréal (2 à 4 fois par semaine), Toronto (2 à 3 fois par semaine), Québec (2 fois par semaine), Ottawa (1 fois par semaine), Halifax et Hamilton (1 fois par semaine) pendant la saison hivernale.

BONNES ADRESSES

Hôtels :

L’hôtel Iberostar Selection Playa Pilar , situé sur la pointe de Cayo Cruz à Cayo Guillermo, est un hébergement 4 étoiles face à la mer pouvant accueillir les familles de plus de 5 personnes grâce à ces suites familiales.

, situé sur la pointe de Cayo Cruz à Cayo Guillermo, est un hébergement 4 étoiles face à la mer pouvant accueillir les familles de plus de 5 personnes grâce à ces suites familiales. Le Valentin Cayo Cruz est une propriété 5 étoiles entièrement réservée aux adultes avec une piscine à débordement, des zones sportives, un spa et une salle d’entraînement.

Photo courtoisie

Restaurants :

Pour déguster des langoustes fraîchement pêchées : Lenny’s Bar and Grill sur la Playa Prohibida

sur la Playa Prohibida Pour des grillades succulentes à déguster les deux pieds dans le sable : Ranchon Playa Flamenco à Cayo Coco.

Bars:

Pour faire la fête sur la plage et les concours de danse : Playa Flamenco

Pour danser toute la nuit sur la musique traditionnelle cubaine dans une grotte naturelle : Cueva de Jabali

À SAVOIR :

La langue officielle est l’espagnol.

La devise est le peso cubain (CUP).

La capitale est La Havane.

Tout les détails sur airtransat.com