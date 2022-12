COVID-19: après plusieurs jours de hausse, baisse des hospitalisations

Après plus d’une semaine de hausses successives, le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans les hôpitaux du Québec a diminué, vendredi.

Il y a ainsi 1962 hospitalisations liées au virus, soit 17 de moins que la veille. De ce nombre, on compte 44 personnes aux soins intensifs (-1). Selon les données de Santé Québec, 11 Québécois de plus ont succombé à la COVID-19, soit cinq dans la dernière semaine et six il y a plus d’une semaine.

On enregistre également 945 nouvelles infections chez ceux qui ont accès aux centres de dépistage. Dans la journée de jeudi, 103 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement.

La situation reste stable dans le réseau alors que 4085 travailleurs de la santé sont absents en raison de la COVID-19.