Des 5 à 7 «discriminatoires»? Bock-Côté pète sa coche, et c’est du solide !

On a rarement entendu le chroniqueur Mathieu Bock-Côté aussi sarcastique que ce matin, au micro de Richard Martineau, à QUB radio. Les deux hommes ont commenté un article publié par le Globe and Mail qui affirme que les fameux 5 à 7 sont tout simplement... discriminatoires!

«D’abord pour les musulmans, qui ne consomment pas d’alcool. Ils sont donc exclus d’office», a cité M. Bock-Côté.

Selon l’article, plutôt que de boire un ou quelques verres, les travailleurs pourraient plutôt aller «jouer au bowling». Mais attention!

«Le bowling, c’est 10 blancs que tu jettes à terre avec une boule noire», a ironisé Richard Martineau.

Une autre solution proposée pour tenir des 5 à 7 inclusifs, ce serait de se réunir pour discuter d’inclusion et des différentes cultures. Bref, des solutions plutôt ridiculisées par les deux hommes.

Mathieu Bock-Côté a expliqué que cette logique quelque peu tordue mène invariablement à plusieurs écarts et exagérations. Et pendant plusieurs minutes, avec Richard Martineau, ils ont échangé les exemples les plus farfelus. Bref, un échange musclé qui vaut la peine d’être entendu!